«Юбилейный» переработает горох в изолят и крахмал. Компания планирует построить завод в Тюменской области к 2028 году

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Владелец одного из двух действующих в России предприятий по производству лизина — агрохолдинг «Юбилейный» — решил заняться глубокой переработкой гороха. Строительство завода по выпуску горохового изолята должно начаться в следующем году. Помимо востребованного на мировом рынке белкового продукта, «ПротеинСиб» будет производить крахмал и сухую клетчатку. Инвестиции в проект оцениваются в 7 млрд руб



Соглашение о строительстве завода по глубокой переработке гороха мощностью 70 тыс. т сырья в год осенью 2021-го подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и гендиректор агрохолдинга «Юбилейный» Сергей Мамонтов. Глава региона тогда подчеркнул, что данный инвестиционный проект не имеет аналогов в России. Новое производство станет очередным серьезным шагом на пути формирования в области биотехнологического кластера по глубокой переработке сельхозпродукции. В регионе уже работает завод «Юбилейного» «АминоСиб» по выпуску лизина, глютена и прочих продуктов глубокой переработки зерна, запущенный в 2018 году. Основной продукцией переработки гороха на новом «ПротеинСибе» станет изолят с содержанием белка более 85 %. Мощность производства — 11,9 тыс. т в год — будет составлять 5 % от общего потребления изолята горохового белка в мире.