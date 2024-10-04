Протеин на метанотрофах. Каковы перспективы появления в России промышленного производства гаприна

«Гипробиосинтез»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

До недавнего времени о глубокой переработке газа в стране никто не задумывался, а использование большой доли импортных компонентов в кормах считалось нормой. Введение санкций, усложнение торговых операций стали дополнительными факторами в пользу развития биотехнологий для создания альтернативных белковых кормовых продуктов. Один из способов базируется на культивировании бактерий, потребляющих метан. Гаприн, получаемый на выходе, уже известный рынку продукт еще со времен СССР. Возрождать технологию компании-энтузиасты начали с 2010-х годов. Эксперименты и исследования активно ведутся, и промышленное производство может появиться на горизонте уже ближайших нескольких лет

В августе в Кирово-Чепецке Кировской области была открыта очередная опытно-промышленная установка по производству кормового белка из природного газа. Технология производства белка разработана компанией «Биопрактика» (резидент «Сколково»), соучредителем которой является негосударственный институт развития «Иннопрактика». В ходе реализации проекта были использованы инновационные решения, улучшающие процесс производства и качество конечного продукта. Особый акцент был сделан на инженерные разработки оборудования для синтеза белка, говорилось в сообщении «Иннопрактики». «Технология имеет большое значение, поскольку может стать одной из составляющих продовольственной безопасности страны», — отмечала компания. Кроме того, микробный белок обладает значительным экспортным потенциалом, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Первые контракты на поставки опытных партий уже подписаны c российскими и китайскими партнерами, утверждает «Иннопрактика».



Проектная мощность опытно-промышленного производства составляет 250-300 т в год, уточняет заместитель гендиректора по науке «Биопрактики» Анастасия Червинская. По состоянию на середину сентября оно находилось на заключительном этапе пусконаладки. «Прежде всего данная установка решает задачу проверки масштабирования технологии и производства достаточного количества продукта для промышленных испытаний, — поясняет замруководителя. — Следующий шаг — это промышленный завод мощностью 20 тыс. т в год».



Фаза испытаний

Это не первый проект получения протеина из газа. В стране запущены и другие производства. Еще в 2018 году в Ивангороде Ленинградской области комбинат полного цикла по выпуску кормового протеина из бактерий, потребляющих природный газ, мощностью 6 тыс. т с перспективой расширения до 20 тыс. т открыл «Протелюкс». Инвестиции в проект составили около 2,5 млрд руб. Компания заявляла о намерениях возвести в течение ближайшего десятилетия 10 подобных заводов. На тот момент 100% долей в ООО «Протелюкс» владел зарегистрированный на Кипре «Стафилис холдинг лимитед».



В 2021 году Stafilies подписал соглашение о стратегическом партнерстве с ведущим разработчиком технологии получения кормового белка из природного газа — компанией Unibio (Дания) для дальнейшего развития промышленного производства биопротеина под маркой Uniprotein на российском предприятии. По условиям лицензии с Unibio в России планировалось, что «Протелюкс» может производить до 1 млн т кормового белка в год. Однако с тех пор информации о проекте в открытых источниках не появлялось. Действует ли сейчас предприятие, сказать трудно: эксперты такой информацией не владеют, а с самим производителем связаться не удалось.



НТПК «Метаника» реализует подобный проект в Севастополе. Компания провела исследования по подбору и выращиванию штаммов, испытания на соответствие их параметров, сред и технологии процессов на метане. Зарегистрировала торговые марки «Метаприн» и Metaprin. Концепция проекта предполагает строительство завода по производству технологических заводских установок переработки метана природного газа и модульных мобильных комплексов его переработки, говорится на сайте компании.







«Гипробиосинтез» занимается возрождением, развитием и оптимизацией технологии получения микробного белка из метана и вовсе с 2015 года. Первые годы работы компания посвятила посвятила селекционированию собственного штамма-продуцента и его спутников, их исследованию, регистрации и паспортизации в одном из институтов Роспотребнадзора, чтобы доказать, что эти микроорганизмы безопасны, безвредны и могут полноценно применяться в кормах для животных. «Затем мы начали активную фазу деятельности, когда у нас пошли первые исследовательские партии гаприна, — рассказывает гендиректор «Гипробиосинтеза» Павел Нюньков. — Мы нарабатывали их с целью проведения полноценного анализа использования данного вида белка в аквакультуре, а также в кормлении птицы и поросят». С 2016 по 2019 год компания инициировала более десяти различных исследований, каждое из которых длилось от трех-четырех до семи-восьми месяцев. А в 2020 году «Гипробиосинтез» первым в стране получил регистрацию кормовой добавки на основе микробного белка для балансирования и обогащения рационов рыбы и сельхозживотных в Россельхознадзоре под брендом Dreamfeed.



Тогда же компания начала масштабирование технологии и закупила оборудование, на котором можно выпускать большие партии для последующих исследований. «Мы отдавали их на пробу научным институтам, коммерческим хозяйствам, которые проявляли интерес к нашему продукту и использовали его в рецептуре кормов», — говорит Нюньков. Он подчеркивает, что «Гипробиосинтез» видит в этой технологии большой коммерческий потенциал. Хотя она очень наукоемкая и затратная — как в финансовом плане, так и во временном.



Из других отечественных игроков технологией интересовался «Газпром», а «Татнефть» даже создала «дочку» для производства метанового белка — ООО «ТН-Биопротеин». Подобные планы (стоимостью 20 млрд руб.) были и у «Фининвеста» совместно с «Малой нефтехимической и биохимической компанией» (Республика Башкортостан), знает гендиректор аналитического агентства «ИМИТ» Любовь Савкина.



Особенности технологии у каждого свои

Гаприн — это белковая масса, полученная из инактивированных непатогенных метанокисляющих бактерий, объясняет генеральный партнер ГК «Биржа рационов» Дмитрий Калашников. «Процесс производства представляет собой высококачественную ферментативную технологию, и, как и любое биотехнологическое направление, это сложное производство требует передовых решений в науке, энергетике, промышленности, методов хранения больших баз данных, необходима также целая плеяда специалистов, — перечисляет он. — Но я уверен, что только в нашей стране может быть реализован подобный проект промышленного масштаба, особенно с учетом того, что уже было сделано в ХХ веке нашими учеными, промышленниками, инженерами».



Переработка природного газа метанотрофными бактериями позволяет в итоге получать некий белковый концентрат, рассказывает Савкина. При этом существуют разные технологические подходы в зависимости от типа используемого биореактора. «Бактерии содержатся в определенных условиях, при определенной температуре, с учетом pH и концентрации питательных веществ, — знает она. — Затем эти бактерии проходят процесс подготовки к сушке (концентрация, сепарация, инактивация), после чего их можно использовать в качестве кормовой добавки в кормах для рыб и сельхозживотных».







Технология базируется на культивировании метанотрофов — бактерий, потребляющих метан — в специальных биореакторах высокого массообмена, говорит Червинская. Далее идет процесс отделения жидкости из готовой биомассы с помощью сепаратора и инактивация концентрата бактерий в пастеризаторе. На заключительном этапе концентрат сушат до готовой формы продукта в виде порошка или гранул.



Чтобы получить один килограмм бактерий в биореакторе, необходимо 1,3 кг (или примерно 2 м³) метана, подсчитал Центр промышленных инноваций «Газпром нефти». Обычно для этого подходит природный газ с содержанием метана 96%. Чем чище «корм» для бактерий, тем лучше и стабильнее идет процесс, так как не образуется ненужных побочных продуктов. По оценке «Гипробиосинтеза», заводу мощностью 20 тыс. т готового продукта потребуется максимум 80 млн м³ природного газа. «Это совсем смешные показатели для нашей страны», — считает Нюньков.



Хотя каждая компания, реализующая проект по выпуску гаприна, имеет свои особенности в технологии, объединяет существующие проекты то, что ни один из них пока не вырос до промышленного производства, обращает внимание руководитель. «Сократить этот путь — создание технологии, эксперименты, исследования — вряд ли у кого-то получится, но кто раньше начал, тот быстрее выйдет на рынок с товарной продукцией», — отмечает он. Сам «Гипробиосинтез» уже близок к запуску первого завода, его строительство планируется завершить самое ближайшее время. Так что уже вскоре у компании появятся первые промышленные партии продукции.



Вопросы безопасности Производство гаприна имеет определенный класс опасности, так как в технологии есть и метан, и кислородно-воздушная составляющая, и давление. В совокупности эти три компонента называют взрывоопасным треугольником, отмечает Павел Нюньков из «Гипробиосинтеза». Но современные технологии безопасности позволяют управлять всеми процессами, заверяет он.



Экологическим вопросам каждый из участников рынка также уделяет огромное внимание. «Мы живем в XXI веке, и вопросы экологии являются одними из приоритетных, — продолжает руководитель. — Если же сравнивать с прочими отраслями, то производство килограмма нашего продукта оказывает влияние на окружающую среду в несколько десятков раз меньше, чем выпуск сопоставимого объема мяса или другой сельхозпродукции с учетом задействованных там ресурсов и загрязнения».



Все компании отрасли стремятся к тому, чтобы было минимум выбросов и сбросов. Сам «Гипробиосинтез» благодаря своим разработкам успешно прошел госэкспертизу, в том числе экологическую и получил положительные заключения, что проект соответствует всем современным требованиям по безопасности, обращает внимание Нюньков.

Пока же выпускаемые партии исследовательские. Хотя установка компании, по словам руководителя, «достаточно мощная». «Мы можем делать до 100 т кормовой добавки Dreemfeed в год», — уточняет Нюньков. Сейчас установка используется компанией не только непосредственно для производства гаприна, а в первую очередь для отработки режимов безопасности, управления, контрольных измерений параметров, скорости вывода на рабочие режимы и так далее.



Эффективное и высокопродуктивное культивирование метанокисляющих микроорганизмов является непростой и наукоемкой задачей и требует временных затрат, подтверждает Червинская. «Нам для ее решения потребовалось разработать биореактор и адаптировать режимы культивирования биомассы, подобрать и проверить основное оборудование постобработки продукта и создать систему автоматизации производства, — сообщает она. — Мы уже успешно прошли ряд стадий масштабирования до опытно-промышленной установки, осталось построить промышленный завод». Объем рынка «Инноприна» (так называется кормовая добавка, разработанная «Биопрактикой») к 2028 году компания оценивает в 70-80 тыс. т в год только для аквакультуры, а с учетом возможности применения продукта для птиц и поросят данная оценка сдвигается к объемам до 400 тыс. т в год на отечественном рынке, открывая возможности для наращивания количества промышленных заводов по производству кормового белка в будущем.



На корм рыбе и скоту

Биомасса метанотрофных бактерий удваивается каждые четыре часа, на выходе получается экологически чистый продукт, ведь белок производят обычные микроорганизмы, питающиеся метаном, рассказывает Савкина. До 75% биомассы составляет чистый протеин, что больше, чем в рыбной муке и сое, именно поэтому гаприн может заменить не только рыбную муку и концентраты соевого белка, но и другие высококачественные белковые ингредиенты в кормах для рыб и сельхозживотных. «Эта кормовая добавка стимулирует рост, усиливает иммунитет и повышает выживаемость ценной молоди, помогает сократить затраты на корма, повысить производительность и прибыль предприятий аквакультуры, свино- и птицеводства», — акцентирует внимание эксперт.



Главное преимущество гаприновой добавки «Биопрактики» — высокое содержание (до 78%) сырого протеина, утверждает директор по продукту компании Яков Бреев. «При этом аминокислотный профиль “Инноприна” близок к аминокислотному профилю высококачественной рыбной муки, — отмечает он. — С учетом более высокой степени усвояемости нашего продукта это позволяет использовать его и как альтернативу рыбной муке, и как высокобелковую кормовую добавку для балансирования рационов животных и рыб». При этом производство продукта «Биопрактики» не зависит от климатических условий и других внешних факторов, что дает возможность получать стабильный уровень его качества и количества круглый год. «К особенностям “Инноприна”, выпускаемого в форме мелкодисперсного порошка, можно отнести предрасположенность к пылеобразованию в процессе работы, что накладывает определенные требования на технологическую линию кормопроизводства с его включением, — предупреждает Бреев. — Хотя в аналогичном продукте, производимомм в форме гранул, подобной предрасположенности нет».







«Гипробиосинтез» проводил много исследований своей кормовой добавки Dreemfeed именно в рыбоводстве. Компания сотрудничала со Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), с Государственным аграрным университетом Северного Зауралья, Астраханским гостехуниверситетом, ГосНИИОРХ из Санкт-Петербурга и другими. «Все заявляют, что продукт не просто имеет огромный потенциал, а необходим как незаменимый компонент, — утверждает Павел Нюньков. — Вопрос только в рецепте: на стартовых кормах его требуется больше, на более взрослой рыбе — меньше, но в любом случае наша добавка помогает набирать массу в ускоренном темпе, а также при добавлении ее в корма выживаемость у малька заметно улучшается».



Некоторые птицеводы с продукцией «Гипробиосинтеза» тоже знакомы. Но как признается руководитель, выпускаемых исследовательских партий не всегда хватает, чтобы полномасштабно проводить исследования гаприна в кормах для каждого из видов сельхозживотных. «Птицеводы готовы попробовать наш продукт, предоставить для этого целые птичники, но им нужно сразу 5 т добавки, — говорит Нюньков. — Мы, конечно, можем столько сделать, но тогда отложим ряд исследований, которые необходимы здесь и сейчас». Полноценные испытания на птице компания отложила до запуска производства промышленных партий.







«Инноприн» в первую очередь тоже выгодно использовать производителям кормов для аквакультуры, отмечает Бреев. Продукт также успешно прошел ряд испытаний на ценных видах рыб и показал отличные результаты как белковая добавка для свиней и бройлеров на ранних этапах развития животных, что делает его эффективным в стартовых кормах. По словам руководителя, «Биопрактика» достигла договоренности о поставке опытных партий большинству крупнейших производителей кормов для аквакультуры в России. «А после прохождения промышленных испытаний на свиньях и бройлерах в приобретении “Инноприна” будут также заинтересованы производители кормов и для этих животных», — верит он. Однако стратегия реализации продукта не ограничивается только лишь внутренним рынком. Компания видит большой интерес со стороны китайских партнеров и рынка Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.



В аквакультуре могут применяться белки микробиального синтеза, в том числе и гаприн, рассказывает директор департамента прикладных исследований комбикормов и научного сопровождения производств ВНИРО Роман Артемов. За последние годы институт провел много экспериментов с протеинами, полученными из различных микроорганизмов. Несколько стартапов в нашей стране в качестве субстрата используют газ, в том числе метан. «Мы работали над определением норм ввода гаприна в составе кормов для аквакультуры: в стартовых комбикормах нормы достаточно высокие, и такие белки хорошо себя зарекомендовали, но в продукционных нормы ввода резко снижаются. Это обусловлено молекулярно-массовым распределением белков гаприна, — делится эксперт. — Однако это не делает продукт неперспективным в нашей стране, потому что, как правило, его цена достаточно низкая по сравнению с кормовой рыбной мукой, и ввод в рацион всего 3-6% данного компонента приводит к снижению стоимости рецепта». При этом такая группа продукции более стабильного качества, чем та же рыбная мука, сырье которой неоднородное, и содержание белка в ней может сильно варьировать, утверждает он.



Хотя гаприн все же не является полноценной заменой муки и никогда ею не станет, но наличие низкомолекулярных белков в его составе позволяет неплохо использовать данный продукт, подчеркивает Артемов. Гаприн близок к кормовой рыбной муке, а по качеству может быть и превосходит его, спорит доктор наук, профессор, заведующий лабораторией осетроводства Астраханского государственного технического университета и по совместительству научный руководитель, замдиректора по научной работе комбикормового завода «БИФФ» (Астрахань) Сергей Пономарев. В нем меньше зольных элементов и усвояемость его выше. «Такого продукта нам давно не хватало», — акцентирует внимание он.



Белка много не бывает

Опрошенные «Агроинвестором» производители свинины и мяса птицы все-таки пока достаточно скептично относятся к гаприновым кормовым добавкам. Так, группа «Черкизово» не применяет их в кормлении свиней и птицы, и такого опыта у нее в принципе не было. «Включение в рацион гаприна требует широкого спектра исследований по содержанию в нем питательных веществ, таких как белок, аминокислоты, жир и т. д. , а также изучения их усвояемости, — акцентирует внимание представитель компании. — Метод микробиологического синтеза, применяемый при производстве данного продукта, создает опасения в стабильности качества сырья».



Отечественное сельхозпроизводство времен СССР имеет большой опыт применения гаприна и других продуктов микробиологического синтеза (паприн, меприн, эприн) в кормлении сельхозживотных и птицы, напоминает главный ветеринарный врач компании «ПРОДО Птицефабрика Калужская» Ольга Щербакова. В комбикормах для птицы уровень введения гаприна составлял, как правило, 3%, говорит она. Его использование было продиктовано экономическими соображениями, поскольку стоимость природного газа в СССР было крайне низкой.



Однако имелись многочисленные негативные отзывы о данном продукте со стороны практикующих птицеводов, обусловленные частым возникновением у птицы поражения почек, суставов и диареи, утверждает специалист. Это объяснялось содержанием большого количества в гаприне нуклеиновых кислот, токсичных для птицы из-за особенности ее физиологии. Причем из всех видов сельхозживотных именно на птице негативный эффект проявлялся наиболее сильно. «Свиньи менее чувствительны к таким продуктам, а у овец и крупного рогатого скота отравлений зафиксировано не было», — знает она.



Для применения в аквакультуре гаприн абсолютно безопасен, заверяет Артемов. Хозяйства, которые занимаются воспроизводством в системе ВНИРО, используют стартовые корма с применение белков микробиологического синтеза уже много лет, утверждает он. Институт успешно подращивает на них молодь рыбы, и говорить, что это вредный, токсичный продукт, нельзя, констатирует эксперт. «Стартовые корма — это вообще своеобразная лакмусовая бумажка, ничего сложнее их нет, так как молодь сильно подвержена внешним факторам, агрессивной среде и реагирует на любое неосторожное действие сразу, начинается ее отход, — говорит он. — При использовании же гаприна в рекомендованных нормах мы не наблюдали динамики увеличения гибели рыбы, напротив отход на ранних стадиях развития молоди высокий без использования микробиологических белков».







Как только начнется промышленное производство протеина из газа, его сразу начнут использовать в своих комбикормах участники рынка, считает Пономарев. «Мы, например, давно работаем с гаприном, и могу заверить, что проверку эффективности он уже прошел, — утверждает эксперт. — Мы испытывали его на осетровых, креветках, раках, были работы по форели: это качественный продукт и рыбы, а также другие обитатели водного мира его хорошо потребляют». В обычной биоте они тоже интенсивно питаются бактериальными организмами, начиная с ранних этапов своего развития. Для рыб этот продукт не является чем-то совершенно новым. При этом ученый видит перспективы применения данного белка не только в аквакультуре, но и в кормлении птицы, КРС и прочих сельхозживотных.



В птицеводстве сейчас нет никакой первичной (зоотехнической или ветеринарной) необходимости в использовании гаприна, считает Щербакова. В условиях современной технологии производства комбикормов все полезные биологически активные вещества, содержащиеся в гаприне, в настоящее время вводятся в рацион с помощью премикса. «Чисто теоретически возможен небольшой экономический эффект от использования гаприна благодаря высокому содержанию аминокислот в его составе», — не исключает специалист. Но поскольку применяемые сейчас рационы для цыплят-бройлеров уже являются очень напряженными для организма птицы, реальный уровень ввода гаприна в корма вряд ли будет выше 1-2%, полагает она.



«Белка много не бывает, поэтому все типы протеина имеют свои направления использования, и гаприн не исключение», — уверен Калашников. Преимуществом технологии получения белка из метана он называет стабильные показатели качества по аминокислотному составу и жирным кислотам. В то же время газ относится ко второму классу опасности, поэтому недопустимо, чтобы следы смеси остались в конечной продукции, подчеркивает он. С 1 апреля этого года в России действует ГОСТ «Биотехнология. Добавка белковая кормовая на основе метанокисляющих бактерий (гаприн). Технические условия», добавляет Савкина. Этот ГОСТ стандартизирует требования к таким продуктам и является своеобразной гарантией того, что он будет безопасен для использования в кормлении сельхозживотных.



Стоимость и окупаемость

По мнению президента Российской биотопливной ассоциации Алексея Аблаева, если бы себестоимость протеина из газа была на уровне цены сои, он бы легко мог заменить ее или конкурировать с ней в кормах для свиней и бройлера в первую очередь, во вторую очередь — для КРС и рыбы. «Но так как продукт, по имеющимся данным, достаточно дорогой, то на первом этапе производители рассчитывают использовать его для кормления рыбы, — рассуждает эксперт. — Гаприн легко может заменить рыбную муку, стоимость которой тоже достаточно высока».



Кормовая добавка «Гипробиосинтеза» является полноценным аналогом премиальной рыбной муки, заверяет Павел Нюньков. «А с учетом того, что за последние два года цены на нее взлетели в 1,5-2 раза, интерес коммерческих предприятий к нашему продукту кратно вырос», — отмечает он. Исследовательские партии компания реализует по 250 руб./кг. Продукт на основе гаприна от «Биопрактики» на складе производителя стоит 170 руб./кг, включая НДС, сообщает Яков Бреев.







Что касается вложений в подобные производства, то, по информации «ИМИТ», для создания предприятия на 100 тыс. т гаприна потребуется порядка 10 млрд руб. и от трех до пяти лет. С 2021 года под влиянием макроэкономических обстоятельств затраты на создание производства белка из газа увеличились в 1,6 раза, утверждает Нюньков. Это тоже одна из причин, почему развитие данной технологии немного затягивается. «К тому же до 2022 году существовало много типовых решений по иностранному оборудованию, например сепараторы, датчики контроля, измерительные приборы, сушилки, а теперь их стало либо очень сложно, либо очень дорого получать, — рассказывает он. — Мы были вынуждены искать альтернативные подходы внутри страны, а также в дружественных странах, некоторые части оборудования доводили до ума сами или давали рекомендации заводам, что нужно изменить, чтобы мы могли эти составляющие использовать». По расчетам «Гипробиосинтеза», производство гаприна становиться рентабельным при мощности завода в 20 тыс. т готового продукта в год. Однако назвать конкретный срок окупаемости пока затруднительно, все зависит от стоимости полученной продукции, акцентирует внимание руководитель.



Даже при коммерческой цене газа в России завод по выпуску гаприна вполне может быть коммерчески рентабельным, считает Аблаев. Ключевой же вопрос в этом продукте — будет ли его есть рыба или сельхозживотные, обращает внимание он. «Например, исследования, которые проводил ГосНИИОРХ, показали, что разные образцы корма с данной протеиновой добавкой едятся по-разному, и некоторые из них рыба употреблять не хочет, — известно эксперту. — Очень важно, чтобы конкретный продукт был съедобен».



Основа продбезопасности

Технология получения протеина из метана имеет большое значение, в том числе и как одна из составляющих продовольственной безопасности страны, считает Любовь Савкина. Микробный белок обладает и значительным экспортным потенциалом. «У всех производителей есть одинаковое желание не только обеспечивать отечественной рынок, но и экспортировать гаприн в Юго-Восточную Азию, так как там активно развивается рыбоводство и растет спрос на кормовые белки», — знает эксперт.



Главный вопрос развития рынка гаприна заключается даже не в принятии его рынком (рынок можно убедить), а в том, сможет ли это производство выйти на безубыточность, дать нормальную себестоимость, настаивает Аблаев. «У продукта должно быть два ориентира: нижний — соя, верхний — рыбная мука, цена гаприна должна быть где-то между, — уверен он. — Если же данная протеиновая добавка будет дорогой, никому она не будет интересна». Таким образом, когда какое-либо из предприятий сумеет добиться интересной себестоимости, тогда продукт появится на рынке и будет востребован. В целом же это очень правильное направление развития для России, добавляет эксперт.



Много не добавить Для каждого вида и возраста рыбы существуют свои нормы ввода гаприна, которые снижаются по мере ее роста, отмечает Роман Артемов из ВНИРО. Также эти нормы зависят от конкретного продукта. В частности, в лососевых кормах они могут снижаться с 15% (для стартовых) до 2% (для продукционных). «Однако объемы производства стартовых комбикормов для рыбы относительно невелики (по экспертной оценке, до 2 тыс. т/год), в этой связи ориентироваться на использование гаприна только в данном сегменте не целесообразно, — предупреждает Артемов. — И даже если Россия станет выпускать до 100 тыс. т рыбных кормов в год, при рекомендованных нормах ввода данного белка потребуется не более 5-6 тыс. т».

До какого-то времени в нашей стране было проще поставлять газ на экспорт и не думать ни о какой глубокой переработке, говорит Нюньков. «Многие животноводы сидели на импортных кормах, прекрасно себя чувствовали и не хотели что-то менять, — отмечает он. — Но после определенных событий оказалось, что нужно смотреть и в сторону глубокой переработки, чтобы больше добавленной стоимости оставалось в стране. Опять же, стало понятно, что мы не можем полноценно зависеть только от импортных кормов, в любой момент нам могут существенно сократить их поставки».



С тех пор бизнес стал обращать особое внимание, на необходимость развития биотехнологий, за которыми всегда было будущее, продолжает Нюньков. По его словам, о возможности производства белка из газа знают все российские крупнейшие энергетические и нефтегазовые компании. И хотя у каждого свой взгляд на этот бизнес, все понимают, что технология интересная. «Есть месторождения газа, но не везде есть возможность подавать этот газ в трубу, в таких местах можно успешно размещать предприятия для выпуска гаприна, — предлагает топ-менеджер. — Глубокая переработка природного газа с помощью микробиологического синтеза может быть, например, одним из сопутствующих производств на энергетических предприятиях. В любом случае это прекрасный пример синергии технологий».







Функциональные белки — это важная технология научной мысли, но гаприн — это только начало длинного цикла, отмечает Дмитрий Калашников. Предстоит создать еще множество интересных связей и организационных построений целых сфер деятельности с различными связанными взаимоулучшающими функциональными подпродуктами. «В ближайшие годы такие продукты сформируют фундаментальную базу кормового сырья», — уверен он.



Гаприн имеет перспективу как альтернативный источник белка, делится мнением исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк. «Полевые испытания получились затянутые, но так как данный продукт ряду участников рынка показался более интересным, чем, например, белок из черной львинки, и они в него вложились, то он имеет большие шансы на появление товарного производства», — говорит он. По его мнению, в первую очередь данная кормовая добавка может быть интересна в рационах свино- и птицеводства, которые сейчас формируют основной спрос на комбикорма. И, уже откатав алгоритм на этих отраслях, собрав некую статистику по усвояемости, совместимости с другими компонентами, микроэлементами и прочим параметрам, этот опыт можно будет распространить на другие сектора, полагает эксперт.







Перспективы у отрасли, несомненно, многообещающие, хотя производства, устойчиво работающего в промышленном масштабе, в мире еще нет, признает Нюньков. «Идут исследования, производятся пробные партии гаприна, фиксируются положительные результаты влияния данного кормового белка на рост рыбы, креветок и сельхозживотных в разных странах (США, ЕС, Китай), однако массовое производство пока не создано, — подтверждает Любовь Савкина. — Аналогично и в России: есть противники этого продукта, есть и сторонники, и у каждого своя правда». И если у технологии есть какие-то недостатки, то их необходимо устранять, дополняет она.



Те, компании, которые развивают подобные проекты, все-таки рассчитывают на серьезное масштабирование своих производств — до 20-30 тыс. т в год, обращает внимание Артемов. Но заниматься этим можно исключительно с оглядкой не только на аквакультуру, но и другие рынки — птицеводство, КРС, и обязательно ориентироваться на экспорт, советует он. «Да, сейчас ряд проектов переходит к масштабированию, но прежде, чем появится реальное промышленное производство, пройдет еще не менее трех-пяти лет, а скорее всего, первый крупный завод будет запущен не ранее 2030 года», — прогнозирует ученый. В любом случае бросать заниматься технологией создания протеина из газа точно не стоит, уверен он.

