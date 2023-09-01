Еще одна попытка достроить «ДонБиоТех». Компания «Русский водород» планирует возродить проект по глубокой переработке зерна в Ростовской области

«ДонБиоТех»

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Впервые намерения возвести завод по выпуску лизина, пшеничного глютена и кормовых добавок в Волгодонске были озвучены 10 лет назад. Однако производство до сих пор не запущено, хотя и находится в высокой стадии готовности. Новый инвестор приобрел актив за 7,1 млрд руб. и рассчитывает ввести предприятие в эксплуатацию в 2026 году. Среди главных рисков проекта эксперты выделяют конкуренцию, с одной стороны, за сырье с экспортерами, с другой — за рынки сбыта с другими производителями данных продуктов



Компания «Донские биотехнологии» была создана в 2010 году ростовским предпринимателем Вадимом Варшавским. В 2013-м бизнесмен объявил о начале строительства завода по глубокой переработке зерна в Ростовской области. Сумма инвестиций на тот момент оценивалась в 7 млрд руб. Партнером выступала немецкая фирма Evonik Industries AG. По проекту предприятие должно было перерабатывать 250 тыс. т зерна в год и производить из него аминокислоты, которые входят в состав кормов для крупного рогатого скота. Первую очередь производства планировалось запустить в 2014 году. Однако сроки сдачи объекта были перенесены на конец 2016-го из-за проблем с инженерной и дорожной инфраструктурой, объяснял инвестор. Позднее сроки вновь сдвинулись на III-IV квартал 2017 года. Теперь в качестве причины назывались введенные против России санкции: они усложнили процесс приобретения технологии производства и привели к повышению стоимости проекта до 15 млрд руб. из-за удорожания импортного оборудования.