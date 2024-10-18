Союз экспортеров зерна назвал страны для поставок без участия иностранных посредников

Минсельхоз поддержал инициативу Союза экспортеров зерна по развитию прямых продаж на экспорт Д. Абрамов

Союз экспортеров зерна назвал 13 стран, куда российское зерно и зерновая продукция будут поставляться без иностранных посредников. По решению правления союза поставки будут осуществляться напрямую государственным агентствам и суверенным покупателям Египта, Туниса, Алжира, Марокко, Иордании, Саудовской Аравии, Бангладеш, Катара, Кувейта, Южной Кореи, Пакистана, Индии и Ирака, пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления союза Эдуарда Зернина.



Союз попросил Минсельхоз довести до представителей министерства за рубежом и официальных лиц стран их присутствия, что на совместном совещании Союза и ведомства было принято решение об исключении иностранных посредников из цепочек поставок российской пшеницы и другой зерновой продукции. Члены Союза не будут брать на себя ответственность за выполнение обязательств иностранных компаний — победителей тендеров, если у них нет долгосрочного офтейкингового соглашения (офтейк договор — соглашение о закупке товара, который еще не произведен) с российскими экспортерами, уточнил Зернин. «Это решение применяется ко всем сделкам, заключенным с 11 октября 2024 года, и касается стран, приведенных в списке. Сделки, заключенные до этой даты, будут исполнены в полном объеме», — добавил он.



Ранее сообщалось, что Минсельхоз поддержал инициативу Союза экспортеров зерна по развитию прямых продаж на экспорт, минуя трейдеров и посредников из третьих стран. «В частности, российские экспортеры взяли на себя обязательство не предоставлять российское зерно по сделкам "backing" иностранным победителям тендеров, исходят из принципа "российское зерно должно поставляться потребителям только российскими экспортерами"», — сообщал Союз.



Объединение не видит экономической целесообразности привлекать иностранных трейдеров и «разномастных посредников» для поставок российского зерна международным клиентам. «Порочную практику последних месяцев, вызванную бурной активностью и демпингом некоторых "новых" экспортеров, необходимо искоренять», — подчеркивает объединение.



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