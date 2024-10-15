Экспортные цены на российскую пшеницу выросли до максимума с июля

Экспортные цены продолжали повышаться на фоне хорошего спроса со стороны импортеров Pixabay

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в октябре-ноябре выросли до максимума с конца июля — до $232-233/т FOB, на $6,5/т к предыдущей неделе, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». При этом цены в странах — ближайших конкурентах России на мировом рынке снижались, но все равно оставались выше, чем цены на российскую пшеницу. Так, французская и румынская пшеница подешевела на $4, до $253/т и $243/т соответственно. В то же время американская пшеница прибавила $2, до $270/т, сравнили аналитики.



Экспортные цены продолжали повышаться на фоне хорошего спроса со стороны импортеров: Саудовская Аравия приобрела 307 тыс. т пшеницы в основном из России, Алжир закупил на тендере более 0,5 млн т также в значительной части из России, Бангладеш проводит тендер. Кроме этого, в России сохраняются крайне засушливые условия для озимого сева. И хотя в конце прошлой недели замминистра сельского хозяйства Андрей Разин отмечал, что отставание от темпа сева примерно на 1 млн т удалось преодолеть, в ряде регионов Центра и Юга есть определенные сложности с влагой. Ранее о том, что сев озимых идет тяжело из-за нехватки влаги, также говорила глава Минсельхоза Оксана Лут. Синоптики прогнозируют дожди на Юге России, но в Центре и в Поволжье в ближайшие две недели сохранится нехватка осадков, обращает внимание «Русагротранс».



Обратная ситуация наблюдается во Франции, где из-за чрезмерных осадков по состоянию на 10 октября было засеяно только 6% площадей озимых против 13% год назад и 9% в среднем за пять лет. В Аргентине доля пшеницы в плохом состоянии выросла до 38%, тогда как неделей ранее она была на уровне 33%, правда, там ситуация с осадками начала улучшаться.



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах выросли на 400 руб. к предыдущей неделе, до 18-18,2 тыс. руб./т без НДС, на малой — на 600 руб., до 17 тыс. руб./т. В прошлом году в это время цены составляли 15,15 тыс. руб./т на глубокой воде и 11,6 тыс. руб./т на малой, сравнивают аналитики «Русагротранса». Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге составили 18,3-18,95 тыс. руб./т, прибавив за неделю 975 руб./т. 10 октября цены на аукционах Московской биржи достигали 18,95-19,15 руб./т, однако в пятницу снизились.



Внутренний рынок пшеницы продолжил укрепляться. На Юге цены на пшеницу 4-го класса выросли на 700 руб. и достигли 16,4-16,8 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центре — увеличились на 200 руб., до 13,7-14,3 тыс. руб./т, в Поволжье — на 500 руб., до 14,1-14,5 тыс. руб./т. В Сибири цены на пшеницу 4-го класса оставались в диапазоне 9-10,5 тыс. руб./т EXW элеватор без НДС.



Между тем, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники, Минсельхоз России на закрытом заседании попросил экспортеров не продавать пшеницу по цене ниже $250 FOB на международных тендерах. Один из источников добавил, что для выполнения этих рекомендаций ведомство установило недельный срок.



Союз экспортеров зерна ранее сообщил, что Минсельхоз поддержал его инициативу по развитию прямых продаж зерна на экспорт, минуя трейдеров и посредников из третьих стран. «В частности, российские экспортеры взяли на себя обязательство не предоставлять российское зерно по сделкам "backing" иностранным победителям тендеров, исходят из принципа "российское зерно должно поставляться потребителям только российскими экспортерами"», — говорится в сообщении союза. Объединение не видит экономической целесообразности привлекать иностранных трейдеров и «разномастных посредников» для поставок российского зерна международным клиентам. «Порочную практику последних месяцев, вызванную бурной активностью и демпингом некоторых "новых" экспортеров, необходимо искоренять», — отмечается в сообщении. Ранее союз сообщал, что планирует обратиться в Минсельхоз с предложением пересмотреть методику распределения квоты на вывоз зерна на вторую половину сезона. Это связано с тем, что некоторые участники рынка сейчас отгружают зерно за рубеж по низким ценам.



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