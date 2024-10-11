Официальный прогноз урожая зерна понижен

В этом году аграрии столкнулись с беспрецедентно сложными погодными условиями flickr.com

Урожай зерна в этом году составит примерно 130 млн т, включая 83 млн т пшеницы, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на выставке «Золотая осень», пишет ТАСС. «С учетом высокой технологичности наших сельхозпроизводителей по итогам года рассчитываем на достойный урожай, который позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить высокий экспортный потенциал как по сырью, так и по продуктам переработки», — прокомментировал он.



Ранее урожай зерна прогнозировался на уровне 132 млн т, в том числе 85-86 млн т пшеницы. Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее говорила, что новый прогноз урожая зерна будет озвучен на этой неделе: ведомство ждало от регионов итоговые оценки ожидаемого сбора для корректировки показателя в целом по стране. На снижение прогноза повлияла плохая погода в Сибири и проблемы со сбором в регионах, где действует режим КТО.



Патрушев напомнил, что в этом году аграрии столкнулись с беспрецедентно сложными погодными условиями: весной несколько регионов пострадали от возвратных заморозков, летом — от засухи, а во время уборки — от обильных осадков. Так, сейчас в тяжелых условиях завершают сбор урожая аграрии Сибири, уточнил он. По словам вице-премьера, уже намолочено 122 млн т зерна. «То есть продовольственная безопасность России полностью обеспечена и уже сейчас существует неплохой потенциал для экспорта», — оценил он.



Также в России продолжается озимый сев, и, по словам Патрушева, темпы работ не отстают от прошлогодних. Сейчас его площадь превысила 13 млн га. Минсельхоз рассчитывает, что озимые под урожай 2025 года займут 20 млн га, однако сев из-за нехватки влаги проходит очень тяжело, ранее отмечала Оксана Лут.



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