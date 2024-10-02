В России растут цены на кукурузу

Факторов для снижения внутренних цен на кукурузу пока нет Pixabay

На прошлой неделе цены на кукурузу на Юге выросли сразу на 835 руб., до 16583 руб./т (EXW, европейская часть России, с НДС), в Черноземье — на 750 руб., до 15210 руб./т, в Центре — на 565 руб., до 14917 руб./т, следует из мониторинга аналитической компании «ПроЗерно». Это самая высокая ценовая динамика на зерновом рынке России на прошлой неделе, пишет «Интерфакс». Ранее гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко говорил «Агроинвестору», что кукуруза в этом году показывает самый глубокий провал в производстве среди зерновых — ее сбор ожидается на уровне 11,9 млн т (16,6 млн т в 20203-м по данным Росстата).



Со 2 октября пошлина на экспорт кукурузы выросла в 9,5 раз — с 292,7 руб./т до 2786 руб./т при индикативной цене в $225/т. При этом на российском базисе кукуруза стоит не более 190 $/т (FOB). Украинская кукуруза в это же время стоит $210/т, американская — $207/т, аргентинская — $197 $/т, сообщается в Telegram-канале «ПроЗерно».



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что на Юге цены на кукурузу перестали расти — это эффект от повышения экспортной пошлины. «Аграрии жестко держат цену — кукурузы там совсем мало», — объясняет он. В Центре, продолжает Рылько, экспортеры резко снизили свои закупочные цены, но и там, по его мнению, сельхозпроизводители пока держатся: в результате контрактация для отгрузок на внешние рынки в регионе резко ослабла. При этом покупатели из северного Ирана (один из ключевых импортеров российской пшеницы) повышения цен в связи с ростом российской пошлины пока не проводят. По словам Рылько, дальнейшая динамика цен будет зависеть от размера экспортной пошлины — многие сейчас в ожидании ее снижения после резкого роста. В таком случае, возможно, некоторая контрактация на экспорт возобновится.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут ожидает урожая кукурузы на уровне около 12 млн т. При таком объеме значимого объема экспорта не будет, добавляет он. «Пошлина (ее рост в 9,5 раза), с моей точки зрения, ничем не обоснована. Установленная индикативная цена выше и мирового рынка, и соседних государств <...>. Фактически увеличение пошлины — это, по-моему, административное решение для того, чтобы сбить цены <...>. Напрямую вводить запрет экспорта не слишком прилично», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. По его словам, на фоне снижения урожая внутренние цены на кукурузу растут, и эксперт не думает, что они будет снижаться. «Фундаментальный фактор говорит о том, что цена низкой не будет», — заключил Корбут.



В конце прошлой недели Рылько говорил, что в связи со снижением валового сбора кукурузы вероятность ограничения ее экспорта довольно высока. Об этом он сообщил в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». По словам Рылько, при ожидаемом сборе в 11,8 млн т отгрузки на внешние рынки все равно бы шли и могли составить около 1,5-2,5 млн т. По оценкам «СовЭкона», урожай агрокультуры составит 11,9 млн т, прогноз «Русагротранса» — 12,4 млн т. Ее экспорт компания оценивает в 2,6 млн т против 7,34 млн т в прошлом году.



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