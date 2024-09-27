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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Экспорт кукурузы могут ограничить

Это связано с ее низким урожаем в этом году

| Агроинвестор |

В прошлом году экспорт кукурузы составил 7,34 млн тонн, в этом может быть на уровне 1,5-2,6 млн тонн
В прошлом году экспорт кукурузы составил 7,34 млн тонн, в этом может быть на уровне 1,5-2,6 млн тонн

В связи со снижением валового сбора кукурузы вероятность ограничения ее экспорта довольно высока. Такое мнение высказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько в ходе конференции «: PRO растениеводство». По его словам, при ожидаемом сборе в 11,8 млн т отгрузки на внешние рынки все равно бы шли и могли составить около 1,5-2,5 млн т.

Ранее «» сообщал, что сбор кукурузы в этом году может стать минимальным с 2018 года. По оценкам аналитической компании «», ее урожай составит 11,9 млн т. Гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко говорил, что эта агрокультура в текущем сезоне показывает самый глубокий провал среди зерновых. По оценкам «», ее урожай составит 11,9 млн т, прогноз «» — 12,4 млн т. Ее экспорт компания оценивает в 2,6 млн т против 7,34 млн т в прошлом году. 

Впрочем, по словам президента Аркадия Злочевского, в падении производства кукурузы нет ничего критичного. «Кукуруза — не основная наша культура. Снижение ее валового сбора повлияет в первую очередь на потенциал экспорта. Внутренние же потребности в этой зерновой в любом случае будут закрыты», — отмечал он.

Валовый сбор основных сельскохозяйственных культур в России по итогам 2024 года, несмотря на тяжелые погодные условия, обеспечит внутренний рынок и позволит сохранить значительный экспортный потенциал, сказала накануне министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам. пока сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 132 млн т, однако до конца недели ждет от регионов итоговые оценки ожидаемого урожая зерна для корректировки прогнозного показателя по его сбору в целом по стране. 

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