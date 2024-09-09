ИКАР понизил прогноз урожая зерна

На изменение оценок урожая повлияли дожди в Поволжье, на Урале и в Сибири, а также засуха на Юге Д. Абрамов

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз урожая пшеницы на 1,6 млн т, до 82,2 млн т, пишет «Интерфакс». Оценка сбора ячменя уменьшена на 0,4 млн т, до 16,8 млн т, кукурузы — на 1,1 млн т, до 12 млн т. По последней показатель может стать самым низким с 2018 года, отметил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. В целом валовой сбор зерна, по его словам, может составить 125 млн т — на 3,5 млн тонн меньше, чем оценивалось ранее. В прошлом году урожай зерна составил 144,9 млн т, включая 92,8 млн т пшеницы.



«Ключевыми факторами, которые повлияли на изменение оценок урожая, стали дожди в Поволжье, на Урале и в Сибири, а также засуха на Юге», — пояснил Рылько. Он также добавил, что оценка экспортного потенциала в сезоне-2024/25 по пшенице понижена на 0,5 млн т, до 44 млн т, по всему зерну — на 2 млн т, до 53 млн т. В прошлом сельхозгоду Россия поставила на внешние рынки рекордные 72,2 млн т зерна, в том числе 54,1 млн т пшеницы.



На прошлой неделе аналитическая компания «ПроЗерно» понизила прогноз урожая зерна на 2 млн т, до 126 млн т без учета новых регионов. Прогноз был скорректирован в основном из-за кукурузы, ее урожай может составить 12,4 млн т, тогда как ранее аналитики оценивало потенциал сбора на уровне 14,74 млн т. Оценка производства ячменя была уменьшена с 17,5 млн т до 17,15 млн т. При этом прогноз валового сбора пшеницы незначительно повышен — с 82,55 млн т до 82,8 млн т. Это оптимистичный вариант, итоговые показатели могут оказаться хуже, предупреждает «ПроЗерно».



Аналитический центр «СовЭкон» в конце августа в третий раз пересмотрел прогноз урожая пшеницы, понизив его с 83,3 млн т до 82,5 млн т. Уменьшение прогноза в значительной степени было обусловлено более низкой, чем ожидалось ранее, урожайностью яровой пшеницы в некоторых регионах Центра и Поволжья, поясняли аналитики.



Вице-премьер Дмитрий Патрушев на прошлой неделе в ходе совещания о ситуации в АПК говорил, что Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерновых на уровне 132 млн т, на тот момент было собрано более 93 млн т, включая 70,5 млн т пшеницы. «Очевидно, что на итоговых объемах скажутся неблагоприятные погодные условия, которые почти весь сезон сопровождают работы в отдельных субъектах Юга, Центральной России и Поволжья», — отмечал Патрушев.



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