Эксперты снижают прогнозы производства подсолнечника в России

Урожайность подсолнечника на Юге заметно ниже прошлогодней Pixabay

На прошлой неделе аналитическая компания «ПроЗерно» понизила прогноз урожая подсолнечника на 0,6 млн т, до 15 млн т без учета новых регионов (17,25 млн т в прошлом году). Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ранее также уменьшил свой прогноз с 16 млн т до 15,4 млн т. «Эта оценка пока актуальна, хотя риски получения и более низкого урожая имеются. Среди прочих проблем — особая неопределенность существует в Поволжье, где подсолнечник сильно запаздывает с вегетацией и может просто "не успеть" к уборке», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. По его словам, цены переработчиков на Юге сейчас составляют 34-35 тыс. руб./т (без НДС), что достаточно близко к ценам конца прошлого сельхозгода, и низкий урожай вряд ли приведет к их сезонному снижению.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут оценивает урожай подсолнечника в этом году в 14,8-15,2 млн т, изначально его прогноз был на уровне 15,6 млн т (без учета новых регионов, с ними — 17 млн т). По словам эксперта, есть перспектива дальнейшего снижения оценок. Кроме того, продолжает он, большой вопрос и в том, какого качества будет «семечка». На цены подсолнечник в первую очередь будут влиять мировые котировки, поскольку внутреннее потребление подсолнечного масла в России невелико, считает Корбут. Как правило, при дешевеющей нефти, как это происходит сейчас, и цены на масла не растут, добавляет он.



Ситуация с подсолнечником в России на данный момент не вызывает большого оптимизма, говорит источник «Агроинвестора» на рынке. Так, на Юге урожайность культуры ощутимо ниже, чем в прошлом году, причем в ключевых производящих регионах: например, на Кубани и в Ростовской области, не лучшая ситуация и в Ставропольском крае. В Центре полевые работы фактически только начинают разворачиваться, но уже сейчас можно отметить, что в отдельных областях показатели тоже хуже уровня 2023 года.



Масложировой союз пока сохраняет прогноз урожая подсолнечника на прежнем уровне — около 16 млн т. Итоговые цифры можно будет понять после завершения уборочной кампании на всей территории страны, так как ситуация по регионам разная, отмечает глава союза Михаил Мальцев.



«Рекордного урожая подсолнечника в этом году, безусловно, не будет. Это поставит маслозаводы в довольно сложное положение с учетом снижения переходящих запасов “семечки” и совокупного предложения масличных на внутреннем рынке», — говорит источник «Агроинвестора» в отрасли. С другой стороны, продолжает он, это, конечно, пойдет на руку сельхозпроизводителям, поскольку конкуренция за сырье обещает быть очень серьезной. Уже сейчас цены на подсолнечник растут приличными темпами, поскольку предприятия стремятся сформировать базу для работы даже там, где новый урожай еще активно не пошел. При этом, по его наблюдениям, нельзя сказать, что аграрии активно продают подсолнечник: многие выжидают еще более привлекательной цены, но есть и те, кто готов контрактоваться, в том числе в связи с отсутствием возможностей для хранения. Впрочем, возможности МЭЗов по повышению закупочных цен рано или поздно найдут «потолок», поскольку экономика предприятий формируется исходя из стоимости масла, а на этом рынке предпосылок для резкого разгона котировок пока не просматривается.



Экспортные цены на масло и шрота остаются низкими и не растут из-за снижения мировых цен на основные растительные масла, производство которых в этом сезоне увеличивается, отмечает Мальцев. «Поэтому мы не видим фундаментальных предпосылок для роста мировых цен на растительные масла. Курс рубля тоже стабилен. С учетом постоянного повышения ключевой ставки Центрального банка и возможной отмены программы льготного кредитования экспортеров продукции АПК возможности переработчиков по созданию долгосрочных запасов будут ограничены, они не смогут формировать "стратегические" запасы сырья для переработки», — прокомментировал «Агроинвестору» Мальцев.



Если аграрии вернутся к практике сдерживания продаж сырья в начале сезона, это может временно повысить закупочные цены, однако в долгосрочной перспективе перечисленные факторы приведут к тому, что цены не только не вырастут, но и снизятся, считает Мальцев. Кроме того, рынок может снова столкнуться с парадоксально высокими остатками сырья, от которых удалось избавиться в текущем сезоне, заключил он.



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