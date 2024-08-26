Урожай масличных может превысить результаты прошлых лет

Рекорд урожая может обновиться только за счет прироста сбора сои и рапса Pixabay

Урожай масличных культур в этом году может составить 30 млн т, что несколько выше показателей прошлых лет (в 2023-м — 29,95 млн т). Такой результат станет возможным благодаря росту посевных площадей, но погодные условия еще могут внести свои коррективы, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько. По его словам, под урожай этого года было посеяно 16 млн га подсолнечника, 4,3 млн га сои и 5 млн га рапса. По площади посевов сои и рапса установлен рекорд. «Мы посеяли гораздо больше, поэтому есть вероятность, что все равно будет рекордным урожай, несмотря на проблемы. По подсолнечнику никаких рекордов не ожидается. У нас просадка по урожаю будет. На Юге плохо с погодой. Жара и дожди могут осложнить дозревание и уборку. Соя тоже на Юге страдает от жары, а Дальний Восток заливает, тоже не оптимальная ситуация», — рассказал Рылько (цитата по ТАСС).



Росстат фиксирует увеличении площадей под масличными на 7,1%, напоминает руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. Площадь под подсолнечником незначительно уменьшилась и составила почти 9,8 млн га. На 30% увеличилась посевная площадь рапса, на 18,4% выросли площади под соей и масличным льном. «Мы полагаем, что урожай подсолнечника в России в 2024 году может составить не менее 15,8 млн т без учета новых территорий, на Юге России есть существенное падение урожайности из-за засухи. По сое ожидаем рекордные 7,7 млн т, а по рапсу может быть немного выше 5 млн т, и по льну прибавку к прошлому сезону около 200 тыс. т», — сообщил «Агроинвестору» Мальцев.



По данным агентства OleoScope, площадь под подсолнечником в текущем году составила 9,75 млн га, прогноз валового сбора — не менее 15,9 млн т (без учета новых регионов), но меньше показателя 2023-го в 17,3 млн т, за счет уменьшения площадей и неблагоприятной погоды на Юге. Показатели сбора по остальным масличным будут на высоких уровнях за счет увеличения площадей под ними, говорит аналитик OleoScope Лилия Варыгина. Так, по сое ожидаются рекордные 7,8 млн т, несмотря на дожди на Дальнем Востоке. Площадь под агрокультурой в этом году увеличилась до 4,3 тыс. га (3,7 тыс. га в 2023-м). Посевы рапса выросли почти на 30% до 2,8 млн га, ожидаемый валовой сбор может превысить 5,1 млн т, урожай льна прогнозируется выше показателей предыдущего года — 1,4-1,5 млн т, но ниже чем в 2022-м (1,7 млн т). Общая площадь посевов масличных составила 18,86 млн га против 17,6 млн га в прошлом году. Совокупный урожай может превысить показатели прошлых лет и достичь 30 млн т, считает Варыгина.



На прошлой неделе в ходе форума «Зерно Сибири» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорил, что урожай подсолнечника в 2024 году составит 17,25 млн т (включая новые регионы). Урожай (без учета новых территорий) рапса достигнет рекордных 5 млн т, масличного льна — 1,6 млн т. Источник «Агроинвестора» на масличном рынке говорит, что сбор масличных действительно может обновить рекорд, но это будет возможно только за счет прироста валового сбора сои и рапса, в то время как подсолнечник, по его оценке, однозначно снизится к уровню прошлого года — примерно на 10%.



Ранее поле.рф со ссылкой на аналитический центр компании Ruseed писал, что в этом году урожай сои может составить рекордные 7,35 млн т. На фоне засухи в южных регионах может быть сокращение ее урожайности, однако наибольшая доля посевов (47%) находится в Центральном федеральном округе, где урожайность сои ожидается высокой, отмечали аналитики.



Спад производства подсолнечника будет обусловлен неблагоприятными погодными условиями для его выращивания в основном на Юге страны, где уже началась уборка. «На первый взгляд, средняя урожайность по ЮФО подтверждает тот факт, что жаркая летняя погода негативно повлияла на состояние посевов агрокультуры, причем еще и в одном из ключевых производящих регионов в России — на Кубани», — отмечает собеседник «Агроинвестора». Он также обращает внимание на то, что аналогичная ситуация наблюдается и по сое, но здесь полевые работы фактически только начинают разворачиваться, вскоре более активно подключатся и регионы Центра, а с учетом расширения посевных площадей под культурой за счет ее высокой маржинальности справедливо ожидать увеличения производства сои до нового рекордного уровня, считает собеседник «Агроинвестора». По его словам, многие маслозаводы не только на Юге, но и в ЦФО уже постепенно контрактуют бобы урожая сезона-2024/25, в Центре уже есть реальные сделки по сырью с высоким содержанием протеина.



Постепенно продвигается и уборочная кампания рапса, продолжает собеседник «Агроинвестора». По его словам, она идет довольно неплохо и крайне активно в Центральной России, где темпы обмолота заметно опережают прошлогодние. «Определенные трудности до недавнего времени были у сельхозпроизводителей в Поволжье из-за дождей, непогода затрудняла выход фермеров в поля, поэтому некоторые местные маслозаводы были вынуждены закупать рапс у аграриев из ЦФО», — знает источник «Агроинвестора». Он добавляет, что в контексте рапсового комплекса ситуация с котировками в сегменте готовой продукции остается не самой лучшей: цены на шрот и жмых в рублевом эквиваленте снижаются. Рапсовое масло также постепенно опускается в цене, причем Китай — основной покупатель отечественного масла, не очень активен в части импортного спроса в силу наличия на рынке обильного предложения альтернативной продукции — сои, пальмового масла и т. д. В сезоне-2024/25 мировое производство рапса, как ожидается, обновит рекорд, что, вероятно, не сыграет на руку российскому сектору переработки, считает собеседник «Агроинвестора» в отрасли.



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