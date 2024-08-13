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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Минсельхоз США повысил прогноз урожая масличных в России

Посевы сои и рапса выросли, а подсолнечника — сократились

| Агроинвестор |

Существенное влияние на урожай оказывают погодные условия
Существенное влияние на урожай оказывают погодные условия

в августовском обзоре скорректировал прогнозы по сбору масличных в России в сезоне-2024/25. Сейчас ведомство оценивает потенциальный урожай масличных в 28,4 млн т против 27,4 млн т в июльском обзоре (без учета Крыма и новых регионов). В том числе прогноз урожая сои повышен с 6,6 млн т до 7,3 млн т, рапса — с 4,3 млн т до 5,1 млн т. Прогноз валового сбора подсолнечника снижен с 16,5 млн т до 16 млн т.

Общая площадь посевов под масличными культурами в России достигла 16 млн га, в сравнении с июлем данные скорректированы в сторону увеличения на 0,5 млн га. В том числе оценки площади сева сои выросли с 3,8 млн га до 4,1 млн га, рапса — с 2,2 млн га до 2,6 млн га, а площадь под подсолнечником сократилась с 9,5 млн га до 9,3 млн га. Согласно окончательным данным по итогам посевной кампании, масличные культуры в текущем году заняли 18,86 млн га (+7,1% к 2023-му, без учета новых регионов), из них на сою пришлось 4,3 млн га (+18,4%), на рапс — 2,7 млн га (+29,3%), на подсолнечник — 9,75 млн га (-0,6%).

Изменения в обзоре американских аналитиков также коснулись урожайности масличных культур в России, ее оценку повысили с 1,77 т/га до 1,78 т/га. В том числе прогнозная урожайность сои повышена с 1,74 т/га до 1,78 т/га), рапса — с 1,95 т/га до 1,96 т/га, по подсолнечнику она понижена с 1,74 т/га до 1,72 т/га.

Как отмечают в Масложировом союзе России, существенное влияние на урожай оказывают погодные условия. «Мы полагаем, что урожай подсолнечника в России в этом году может составить не менее 15,5 млн т без учета новых территорий, на юге страны есть существенное падение урожайности из-за засухи, — рассказал «» исполнительный директор союза Михаил Мальцев. — По сое ожидаем рекордные 7,3 млн т, а по рапсу и льну прибавку к прошлому сезону около 200 тыс. т по каждой масличной. На окончательные объемы валового сбора будут влиять погодные условия до и во время уборочной».

Также американские аналитики уточнили прогнозы по экспорту, основываясь на ожидаемом снижении или повышении валового сбора основных масличных культур. Экспортный потенциал подсолнечного масла из России в текущем сезоне оценивается в 3,95 млн т, подсолнечного шрота — в 2,15 млн т. Это на 200 тыс. т меньше, чем было в прошлом обзоре. Поставки за рубеж российского рапсового масла могут достичь 1,5 млн т, рапсового шрота — 1 млн т. Прогноз повышен на 175 тыс. т и 300 тыс. т соответственно.

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