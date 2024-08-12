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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Агропром Холдинг» начал выращивать лен-долгунец

Компания увеличила посевы лубяных культур на 51%

| Агроинвестор |

Лен-долгунец в этом году в целом по стране занимает 40,6 тысячи гектаров
Лен-долгунец в этом году в целом по стране занимает 40,6 тысячи гектаров

«Агропром Холдинг» (бывший «Коноплекс») в этом году впервые посеял в Пензенской области лен-долгунец, который ранее не выращивался в регионе в промышленных объемах. Также с 2016 года компания возделывает в области техническую коноплю. В этом году посевы лубяных культур увеличились в сумме на 51%, в целом посевы выросли на 10%, сообщила компания, не уточняя их размеры.

Учитывая повышенный интерес к выращиванию и дальнейшей переработке лубяных культур в России, в этом году руководство «Агропром Холдинга» приняло решение отвести часть посевных площадей под лен-долгунец. Развитие глубокой переработки волокна лубяных культур, таких как лен и техническая конопля, в котонин и целлюлозу позволит снизить зависимость страны от импорта хлопкового сырья, которое используется в медицине, текстильной, химической и других отраслях промышленности, отмечается в сообщении агрохолдинга.  

«Агропром Холдинг» на прошлой неделе приступил к уборке урожая. При благоприятных погодных условиях к середине августа компания рассчитывает завершить сбор пшеницы и масличных. Во второй половине месяца начнется уборка льна-долгунца и технической конопли. Завершить уборочные работы планируется в конце сентября. Полученный урожай компания переработает на своем заводе по производству масел холодного отжима, расположенном на площадке Индустриального парка «Отвель». Также в 2021 году в Пензе холдинг запустил производственную линию по выпуску высококачественного конопляного волокна.

«Агропром Холдинг» - российская компания, специализирующаяся на возделывании технической конопли, льна и других культур, переработке и производстве собственной продукции пищевого и промышленного назначения.

По данным , лен-долгунец в этом году в целом по стране посеян на 40,6 тыс. га — на 3,9 тыс. га больше, чем в 2023-м. Данные по площади сева агрокультуры в Пензенской области статведомство не сообщает. Посевы технической конопли увеличились на 4,5 тыс. га, до 16,5 тыс. га. Показатель по Пензенской области также не сообщается, в прошлом году агрокультура занимала 1,1 тыс. га.

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