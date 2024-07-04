Аналитики прогнозируют рост экспорта маслосемян льна на фоне увеличения производства

Российский лен остается самым доступным по цене Pixabay

Россия является ведущим производителем и экспортером маслосемян льна в мире как по объему, так и по стоимости. В 2018—2022 годах объем сбора масличного льна увеличился в 3,2 раза, а экспорт в денежном выражении — в 3,8 раза. В 2023 году Россия стала поставила за рубеж 1,48 млн т маслосемян. Рост отрасли в значительной степени обусловлен стабильным увеличением мирового спроса на продукты здорового питания, в том числе льняное масло. По оценкам федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, дальнейшее развитие производства масличного льна в России позволит увеличить потенциал экспорта этой продукции до 1,7 млн т.



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, слова которого приводятся в обзоре «Агроэкспорта», отмечает, что Россия давно удерживает лидерство среди мировых производителей и экспортеров масличного льна, опережая Казахстан и Канаду. В 2023 году российский масличный лен занимал более половины мирового экспорта. С 2018 года производство продолжает расти благодаря высокому экспортному спросу и увеличению посевных площадей.



В этом году, по прогнозу Масложирового союза, сбор в зачетном весе может превысить 1,36 млн т. Это немногим меньше, чем в успешном 2022 году, но на 200 тыс. т больше, чем в 2023-м. Большая часть масличного льна экспортируется как сырье. Крупнейшим импортером является Китай (в прошлом году он закупил 1,2 млн т). Второе место по объемам закупок льна занимает Бельгия (428,7 тыс. т), на третьем — США (122,7 тыс. т).



С 1 июля 2024 года введены пошлины на импорт льняного масла и шрота в Евросоюзе в размере 50%, что фактически запрещает поставки продукции из России. Пошлина на импорт масличного льна составляет 10%, стимулируя закупку сырья. Эти изменения в пошлинах для льна поддержаны Бельгией, одним из основных покупателей сырья из России и крупнейшим переработчиком в Евросоюзе и мировым лидером по экспорту льняного масла и шрота.



По мнению аналитиков, основными рынками для российского льна станут Китай, страны ближнего зарубежья (Казахстан, Узбекистан), страны Ближнего Востока (Турция, Египет, ОАЭ) и ряд других, включая Афганистан. Среди конкурентов России на рынке льна названы Казахстан (с экспортом 517 тыс. т) и Канада (с 218 тыс. т). При этом российский лен остается самым доступным по цене: его стоимость в прошлом году составляла $422 за тонну, что на 20% ниже средней экспортной цены ($530). Например, лен из Нидерландов был почти в три раза дороже — $1415 за тонну, а казахский лен стоил $463 за тонну.



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