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«Русагротранс»: урожай основных масличных останется на уровне прошлого года

Производство подсолнечника может сократиться до 15,8 млн тонн

| Агроинвестор |

Площадь сева масличных в этом году достигла 18,86 млн гектаров
Площадь сева масличных в этом году достигла 18,86 млн гектаров

Валовый сбор основных масличных в России составит около 28 млн т — на 0,2 млн т меньше, чем в 2023 году. Такой прогноз «» озвучили в аналитическом центре «». Показатель останется на уровне прошлого года за счет роста посевных площадей, несмотря на снижение урожайности. В этом году, по данным , площадь сева масличных достигла 18,86 млн га против 17,6 млн га годом ранее (здесь и далее — без учета новых регионов). также оценивает производство масличных в этом году на уровне 28 млн т. 

В том числе производство подсолнечника может сократиться до 15,8 млн т после рекордных 17,3 млн т в прошлом году. Посевы агрокультуры, согласно Росстату, уменьшились на 63 тыс. га, до 9,75 млн га. Хотя площадь под подсолнечником сократилась незначительно, снижение валового сбора может быть существенным из-за падения урожайности в южных регионах, где в летние месяцы сохранялись засушливые погодные условия, поясняют аналитики.

Так, на территории семи районов Ростовской области на полях подсолнечника зафиксирована почвенная засуха, сообщила на днях Агрохимическая служба региона в своем Telegram-канале. Кроме того, в области при обследовании посевов подсолнечника было обнаружено развитие сухой ризопусной гнили — опасного заболевания, которое приводит к потерям до 20% урожая, предупреждало региональное управление Россельхозцентра.

Аналитический центр селекционной компании считает, что валовой сбор подсолнечника в России в этом году составит не менее 15,6 млн т без учета новых регионов. Агрокультура останется в числе наиболее маржинальных, считают аналитики, прогнозируя повышение ее стоимости. В следующем году, по их оценкам, ожидается увеличение площади сева подсолнечника.

Увеличение посевной площади под соей до рекордных значений за счет Центра и Приволжья (по данным , агрокультура заняла почти 4,3 млн га против 3,63 млн га в 2023 году) компенсирует снижение ее урожайности. В результате урожай может вырасти на 0,4 млн т к прошлогоднему уровню и достигнуть 7,2 млн т, оценивают аналитики «». Схожая ситуация с рапсом: уменьшение урожайности компенсируется расширением площади сева с 2,1 млн га до 2,73 млн га в основном за счет Сибири, Центра и Волги. Валовой сбор может достичь рекордных 5 млн т (+0,8 млн т к 2023 году).

Согласно отчету Центра ценовых индексов, подготовленному на основе ежеквартального опроса аналитиков, урожай подсолнечника в этом году может составить 15,8 млн т — это на 0,4 млн т ниже предыдущей оценки. Прогноз по сбору сои повышен с 6,6 млн т до 7,2 млн т, рапса с 4,2 млн т — до 4,6 млн т, пишет «Интерфакс». Оценка производства подсолнечного масла сохранена на уровне 7,1 млн тонн, его экспорта в сезоне-2024/25 — увеличена на 0,1 млн т, до 4,7 млн т.

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