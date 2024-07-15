Минсельхоз США понизил прогноз урожая подсолнечника в России

Отгрузки всех видов растительных масел из России также могут уменьшиться Pixabay

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем июльском отчете понизила прогноз урожая подсолнечника в России в сезоне-2024/25 до 16,5 млн т (в июне — 17 млн т). Производство подсолнечного масла составит около 6,7 млн т (6,9 млн т), его экспорт — 4,15 млн т (4,35 млн т). Сокращение поставок аналитики объясняют уменьшением валового сбора. Также, по прогнозу службы, отгрузки всех видов растительных масел из России составят 6,22 млн т (6,44 млн т) из них соевого — 730 тыс. т (750 тыс. т). Производство шротов в новом сезоне составит 3,84 млн т (3,99 млн т).



Минсельхоз России ранее оценивал производство масличных в новом сезоне в 28 млн т. Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут озвучивал прогноз в 29,5 млн т. По оценке аналитической компании «ПроЗерно», сбор подсолнечника в сезоне-2024/25 может составить 15,8 млн т (без учета новых регионов). Спрогнозировать объем производства подсолнечного масла и его экспорта пока сложно, так как многое будет зависеть от того, как с какими результатами завершится текущий сельхозгод (по масличным он длится с сентября по август), говорит гендиректор компании Владимир Петриченко. Также он уточнил «Агроинвестору», что, по его оценке, урожай сои в новом сезоне может составить 7,5 млн т (6,8 млн т годом ранее), рапса — 4,8 млн т (4,2 млн т).



Вероятнее всего, в американские аналитики скорректировали оценку валового сбора в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые наблюдались в регионах России в мае-июне, считает собеседник «Агроинвестора» в масличной отрасли. С этим и связано снижение прогноза производства подсолнечника и, как следствие, выпуска и экспорта подсолнечного масла и шрота как наиболее экспортоориентированной продукции отечественного масложирового комплекса, добавляет он. При этом собеседник «Агроинвестора» считает, что оценка USDA относительно реализации подсолнечного масла за рубеж в сезоне-2024/25 выглядит довольно скромной и даже пессимистичной с точки зрения сценария развития экспорта из России в будущем сельхозгоду. Безусловно, возможное снижение сырьевой базы из-за природных катаклизмов может соответствующим образом повлиять на темпы экспорта, но пока такое оценочное падение продаж — это, скорее, лишь условные прогнозы.



Кроме того, продолжает он, внимание рынка сейчас приковано к состоянию посевов подсолнечника, которые на данный момент находятся под влиянием жаркой погоды в регионах. При этом в отрасли пока остаются достаточно оптимистичные настроения: по информации собеседника «Агроинвестора», подсолнечник находится в хорошем состоянии, и по факту ему нужен еще один дождь в июле, чтобы показатели валового сбора были высокими. Некоторые сельхозпроизводители и переработчики даже говорят о том, что осадки могут привести к очередному рекордному урожаю, но об этом пока однозначно судить рано — остается еще много точечных нюансов, в том числе погода в ходе осенней уборки. «Именно нехватка осадков в текущем месяце может спровоцировать снижение урожайности подсолнечника в России и привести к поддержке цен на сырье, которые сейчас в целом находятся на высоком уровне (до 40 тыс. руб. за тонну CPT в отдельных регионах) в конце 2023/24 — начале 2024/25 маркетингового года», — прокомментировал собеседник «Агроинвестора».



Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Лилия Варыгина говорит, что из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов России сложно давать прогнозы на урожай. По оценкам OleoScope, сбор основных масличных культур в этом году ожидается на уровне более 28 млн т. С учетом новых территорий урожай подсолнечника может составить 17 млн т, сои — 7,3 млн т, рапса — 4,3 млн т. Совокупный прогноз производства растительных масел в России (без учета новых регионов) в сезоне-2024/25 составит около 9,5 млн т, из них подсолнечного — 7 млн т, соевого и рапсового — 1,1 млн т и 1,4 млн т соответственно. Прогноз экспорта растительных масел — 7,4 млн т, включая 5,1 млн т подсолнечного, 1,4 млн т рапсового и 900 тыс. т соевого. «Напомню, по результатам уходящего сезона Россия занимает третье место как экспортер растительных масел на мировой рынок с долей 8%, уступая Индонезии и Малайзии», — прокомментировала «Агроинвестору» Варыгина. При этом, добавляет она, Россия является лидером в мировых поставках подсолнечного, рапсового и соевого масел в совокупности с долей 20%.



Масложировой союз в середине июня оценивал общий объем производства масличных в этом году более чем в 29 млн т. Сейчас руководитель объединения Михаил Мальцев говорит, что ранее союз ожидал урожай примерно на уровне прошлого года из-за пересева погибших зерновых подсолнечником и соей. Но засуха в некоторых южных и центральных регионах уже вносит свои коррективы, хотя точных данных, какое влияние она окажет на урожайность, пока нет, поэтому конкретные цифры будут понятны по завершению уборочной кампании. «Пока серьезного снижения урожая мы не ожидаем, от объемов сырьевой базы нового сезона и будем прогнозировать производство и экспорт масел», — прокомментировал «Агроинвестору» Мальцев.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько ранее говорил, что в новом сезоне урожай масличных при оптимистичном сценарии может вновь побить рекорд. Так, по оценкам ИКАР, производство всех масличных составит 29,7-31,1 млн т. Из них подсолнечника — 16,1-16,7 млн т, сои — 7,4-7,7 млн т, рапса — 4,7-4,95 млн т, льна — 1,15-1,25 млн т. Плюс, в четырех новых регионах урожай подсолнечника будет на уровне 1,7 млн т. «Тут, конечно, еще очень большую роль будет играть погода — что будет с соей. Яровой рапс, вроде, в неплохом состоянии, но волны очень горячего воздуха, которые могут обрушиться на европейскую территорию России, очень нас тревожат», — говорил Рылько в конце июня.



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