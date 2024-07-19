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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Большая часть собранной пшеницы в этом году относится к 4-му классу

Однако делать выводы по качеству зерна рано

| Агроинвестор |

Центр оценки качества зерна обследовал свыше 6 млн тонн пшеницы
Центр оценки качества зерна обследовал свыше 6 млн тонн пшеницы

Большая часть собранной пшеницы в этом году относится к 4-му классу. Об этом рассказала первый заместитель директора ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Инна Зайченко на летней конференции «Где маржа 2024», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка. Эксперт подчеркнула, что окончательно делать выводы о качестве собранного зерна пока рано — это можно будет сделать, когда будет исследован весь объем урожая. На текущий момент Центр обследовал пшеницу в четырех федеральных округах и в 17 регионах в объеме 6,3 млн т. «В Краснодарском крае мы обследовали 79% от валового сбора, 46% обследованного зерна приходится на продовольственную пшеницу 4-го класса, 14,1% пришлось на 3-й класс, на 5-й класс — 39,7%», — привела она. Лидерами по объему пшеницы 3-го класса является Волгоградская область, Карачаево-Черкесская республика и Белгородская область.

Если говорить о качестве мягкой пшеницы, то в этом году наблюдается незначительное падение клейковины относительно 2023-го — до 19,4% против 20,7% соответственно, белка — с 12,4% до 12%. В то же время наблюдается рост показателей в части натуры и числа падения — 804 г/л и 359 сек. соответственно против 776 г/л и 296 сек. в 2023-м, сравнила Зайченко.

Основная масса или 61,5% исследованного ячменя приходится на 3-й класс, зерна 2-го класса в обследованных партиях было около 14%, 1-го класса — порядка 25%. Правда, как подчеркнула представитель Центра оценки качества зерна, обследовано еще незначительное количество урожая ячменя — 507 тыс. т или 19% от валового сбора, а значит еще рано судить об общей ситуации с качеством этой агрокультуры.

Гороха урожая текущего года обследовано 53 тыс. т, или 9% от сбора. На продукцию 1-го класса приходится около 78% исследованного объема, 2-го — 12,4%, около 10% обследованной бобовой пришлось на 3-й класс

Рапса на текущий момент исследовано 21% от валового сбора, или 67 тыс. т. Весь он продовольственный, или 1-го класса, рассказала Зайченко. Она обратила внимание, что качество рапса зависит от условий его хранения — при неправильном хранении он очень легко перейдет в непродовольственную кондицию, поэтому сельхозпроизводителям важно соблюдать все требования к хранению масличных культур.

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