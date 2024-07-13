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Аграрии Юга говорят о снижении урожая из-за засухи

Уборочная кампания идет быстрее, чем в прошлом году

| Агроинвестор |

Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерновых на уровне 132 млн тонн
Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерновых на уровне 132 млн тонн

сохраняет прогноз урожая зерновых на уровне 132 млн т, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе «Дня сибирского поля-2024» в Алтайском крае, пишет «Интерфакс». «Ожидаем, что будет ряд погодных сложностей при уборке, это может повлиять на снижение объема урожая. Поэтому по мере уборки будем корректировать свой прогноз», — добавила Лут. По ее словам, аграрии уже собрали более 32 млн т зерновых, уборочная кампания продвигается быстрее, чем в 2023 году.

В «-Экспо» («-Экспо») к 10 июля уборку урожая уже закончили: она началась и завершилась на две недели раньше, чем в 2023-м. Валовой сбор пшеницы на предприятии примерно такой же, как и в прошлом году, а вот качество хуже, сравнивает гендиректор компании Евгений Сидюков. «Урожайность гороха меньше, чем в прошлом году — 36 ц/га против 42 ц/га соответственно, — рассказал он «». — Урожайность рапса в этом году тоже снизилась до 36 ц/га, тогда как в 2023-м показатель был на уровне 46-48 ц/га. Но качество этих агрокультур не хуже, чем годом ранее». Причина снижения качества пшеницы и урожайности гороха и рапса — засуха в Краснодарском крае. Протеин в большей части урожая пшеницы в этом году 11,5%-12,5%, зерна с протеином 13,5% на предприятии нет, тогда как в прошлом году его доля в общем объеме урожая составляла 50%.

В агрохолдинге «Степь» ранние зерновые, такие как озимая пшеница и ячмень убраны на 85%, горох убран полностью, говорит гендиректор компании Андрей Недужко. В этом году «Степь» начала уборку раньше традиционных для юга России сроков — в середине июня. Это связано с ранним наступлением весны и повышенными температурами в марте-апреле, что привело к ускоренному созреванию урожая, поясняет руководитель. Сейчас специалисты компании проводят мониторинг и анализируют соотношение плановой и фактической урожайности. По предварительной оценке, по сравнению с прошлым годом прогнозируется ее снижение на 10%. «Качественную оценку зерна давать пока преждевременно, это станет известно по итогам уборочной кампании», — прокомментировал Недужко «».

Однако снижение урожайности наблюдается не у всех. Так, в агрофирме «Прогресс» к 10 июля убрали ранние колосовые и кормовые культуры на сенаж. «По ячменю и пшенице у нас урожай выше прошлого года: урожайность первого 94 ц/га — это рекордный для нас показатель. Пшеницы мы собрали 71,5 ц/га — это повторение лучших наших урожаев, показатель выше прошлогоднего на 10%», — делится председатель наблюдательного совета компании Александр Неженец. Правда, добавляет он, качество зерна чуть хуже, чем в 2023-м — протеин преимущественно 11,5% и 12%. Уборочную кампанию в «Прогрессе» в этом году начали раньше обычных сроков на 15-18 дней и рано ее закончили, так как быстро и организованно провели. «В целом, результатами мы довольны. Правда, сейчас есть переживания из-за того, что яровые культуры плохо развиваются из-за засухи и жары», — добавил Неженец.

Урожай зерновых в Ростовской области в этом году может снизиться до 10 млн т, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора региона Игоря Гуськова. В 2023 году в области были собраны рекордные 16 млн т зерна. «Этот год — сложный по погодным условиям, засуха дает свои результаты», — сказал Гуськов. По данным на 10 июля средняя урожайность в области составила 34,5 ц/га против 40 ц/га годом ранее. Режим ЧС в связи с почвенной засухой был введен в Ростовской области 11 июня. Из-за заморозков и засухи было зафиксировано повреждение около 934,1 тыс. га посевов — почти 20%.

Аграрии Волгоградской области собрали первый миллион тонн зерна, сообщила пресс-служба региональной администрации. Обмолочено 551 тыс. га из 1,9 млн га, которые подлежат ранней уборке. По словам губернатора региона Андрея Бочарова, несмотря на погодные катаклизмы, с которым столкнулся регион, «результат превосходит ожидания». Он отметил, что предполагается собрать 4-4,5 млн т зерновых, что соответствует среднемноголетним показателям. В 2023 году урожай зерна в Волгоградской области превысил 6 млн т.

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