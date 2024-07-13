Аграрии Юга говорят о снижении урожая из-за засухи

Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерновых на уровне 132 млн тонн Pixabay

Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерновых на уровне 132 млн т, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе «Дня сибирского поля-2024» в Алтайском крае, пишет «Интерфакс». «Ожидаем, что будет ряд погодных сложностей при уборке, это может повлиять на снижение объема урожая. Поэтому по мере уборки будем корректировать свой прогноз», — добавила Лут. По ее словам, аграрии уже собрали более 32 млн т зерновых, уборочная кампания продвигается быстрее, чем в 2023 году.



В «Краснодарзернопродукт-Экспо» («КЗП-Экспо») к 10 июля уборку урожая уже закончили: она началась и завершилась на две недели раньше, чем в 2023-м. Валовой сбор пшеницы на предприятии примерно такой же, как и в прошлом году, а вот качество хуже, сравнивает гендиректор компании Евгений Сидюков. «Урожайность гороха меньше, чем в прошлом году — 36 ц/га против 42 ц/га соответственно, — рассказал он «Агроинвестору». — Урожайность рапса в этом году тоже снизилась до 36 ц/га, тогда как в 2023-м показатель был на уровне 46-48 ц/га. Но качество этих агрокультур не хуже, чем годом ранее». Причина снижения качества пшеницы и урожайности гороха и рапса — засуха в Краснодарском крае. Протеин в большей части урожая пшеницы в этом году 11,5%-12,5%, зерна с протеином 13,5% на предприятии нет, тогда как в прошлом году его доля в общем объеме урожая составляла 50%.



В агрохолдинге «Степь» ранние зерновые, такие как озимая пшеница и ячмень убраны на 85%, горох убран полностью, говорит гендиректор компании Андрей Недужко. В этом году «Степь» начала уборку раньше традиционных для юга России сроков — в середине июня. Это связано с ранним наступлением весны и повышенными температурами в марте-апреле, что привело к ускоренному созреванию урожая, поясняет руководитель. Сейчас специалисты компании проводят мониторинг и анализируют соотношение плановой и фактической урожайности. По предварительной оценке, по сравнению с прошлым годом прогнозируется ее снижение на 10%. «Качественную оценку зерна давать пока преждевременно, это станет известно по итогам уборочной кампании», — прокомментировал Недужко «Агроинвестору».



Однако снижение урожайности наблюдается не у всех. Так, в агрофирме «Прогресс» к 10 июля убрали ранние колосовые и кормовые культуры на сенаж. «По ячменю и пшенице у нас урожай выше прошлого года: урожайность первого 94 ц/га — это рекордный для нас показатель. Пшеницы мы собрали 71,5 ц/га — это повторение лучших наших урожаев, показатель выше прошлогоднего на 10%», — делится председатель наблюдательного совета компании Александр Неженец. Правда, добавляет он, качество зерна чуть хуже, чем в 2023-м — протеин преимущественно 11,5% и 12%. Уборочную кампанию в «Прогрессе» в этом году начали раньше обычных сроков на 15-18 дней и рано ее закончили, так как быстро и организованно провели. «В целом, результатами мы довольны. Правда, сейчас есть переживания из-за того, что яровые культуры плохо развиваются из-за засухи и жары», — добавил Неженец.



Урожай зерновых в Ростовской области в этом году может снизиться до 10 млн т, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора региона Игоря Гуськова. В 2023 году в области были собраны рекордные 16 млн т зерна. «Этот год — сложный по погодным условиям, засуха дает свои результаты», — сказал Гуськов. По данным на 10 июля средняя урожайность в области составила 34,5 ц/га против 40 ц/га годом ранее. Режим ЧС в связи с почвенной засухой был введен в Ростовской области 11 июня. Из-за заморозков и засухи было зафиксировано повреждение около 934,1 тыс. га посевов — почти 20%.



Аграрии Волгоградской области собрали первый миллион тонн зерна, сообщила пресс-служба региональной администрации. Обмолочено 551 тыс. га из 1,9 млн га, которые подлежат ранней уборке. По словам губернатора региона Андрея Бочарова, несмотря на погодные катаклизмы, с которым столкнулся регион, «результат превосходит ожидания». Он отметил, что предполагается собрать 4-4,5 млн т зерновых, что соответствует среднемноголетним показателям. В 2023 году урожай зерна в Волгоградской области превысил 6 млн т.



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