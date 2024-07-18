Критичных проблем с качеством зерна нет

«Центр оценки качества зерна» начала проводить оценку урожая в ряде регионов Pixabay

Аграрии Юга отмечают некоторое снижение качества зерна — такой информацией они недавно делились с «Агроинвестором». Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский говорит, что в некоторых регионах, где уже убирают пшеницу, ее качество действительно несколько хуже, чем годом ранее, но не существенно. «Текущая ситуация вовсе не означает, что у нас будет мало высококачественного зерна. Уборка только началась. Регионы, которые являются поставщиками так называемых улучшителей — пшеницы с клейковиной от 28%, которая используется для формирования помольной партии — Ставропольский край и Алтай. В первом пшеницу еще убирают, во втором уборка еще не началась», — прокомментировал он.



Злочевский считает, что в этом году продовольственного зерна для мукомольной промышленности будет достаточно. «А вот с точки зрения экспорта может возникнуть определенный риск. Он связан с тем, что довольно приличное количество зерна после зимовки перешло в фуражную группу из-за того, что в течение прошлого сезона сохранность качества вообще никак не окупалась», — рассказал глава РЗС «Агроинвестору». Для того, чтобы качество зерна в течение года сохранялось на высоком уровне, его нужно везти на элеватор, за услуги которого необходимо платить каждый месяц. А с теми ценами на зерно, которые держались в прошлом сезоне, это было невыгодно. «Поэтому сельхозпроизводители просто складывали урожай у себя в амбарах, не приспособленных для длительного хранения», — говорит Злочевский. По его оценке, продовольственной пшеницы, качество которой упало до фуражной, в запасах от 10 млн т до 12 млн т.



Согласно информации, опубликованной на сайте «Центра оценки качества зерна», организация начала проводить оценку урожая в ряде регионов. Так, Ростовский филиал к 15 июля обследовал уже около 1 млн т пшеницы — 14,2% от фактического валового сбора в регионе. Предварительно, 68,8% от исследованного объема соответствует 3-4 классам и может использоваться на продовольственные цели. Всего ростовские специалисты Центра планируют провести 290 тыс. исследований, отобрать более 14,5 тыс. проб и проверить более 10 млн т зерна.



15 июля Центр сообщал, что отобрал первые пробы пшеницы в рамках государственного мониторинга зерна нового урожая в Астраханской области. Исследованные образцы, по предварительным результатам, соответствуют 4-му и 5-му классам. К работе по исследованию зерна нового урожая приступил и тамбовский филиал. На 12 июля были проведены испытания первых шести проб пшеницы, отобранных в рамках государственного мониторинга от 8,5 тыс. т зерна. Первые результаты показали, что большая часть исследованного объема пшеницы относится к продовольственной кондиции — 3-го и 4-го классов. В этом году в испытательной лаборатории филиала в рамках государственного мониторинга планируется исследовать 1,7 млн т мягкой и твердой пшеницы, выращенной тамбовскими аграриями.



И.о. директора Северо-Кавказского филиала «Центра оценки качества зерна» Хасанби Бозиев 10 июля на совещании в Минсельхозе Ставропольского края говорил, что для проведения мониторинга качества пшеницы филиалом организовано шесть пунктов приема проб в различных городах региона. На тот момент было исследовано более 2,7 млн т пшеницы нового урожая, выращенной аграриями Ставрополья, по предварительным результатам, большая часть исследованного объема — зерно продовольственной кондиции.



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