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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

ИКАР повысил прогноз урожая пшеницы

Он улучшен за счет регионов Поволжья

| Агроинвестор |

Погодные сложности при уборке могут повлиять на снижение объема урожая, допускает Минсельхоз
Погодные сложности при уборке могут повлиять на снижение объема урожая, допускает Минсельхоз

() повысил прогноз урожая пшеницы в этом году с 82 млн т до 83,2 млн т, пишет «Интерфакс». Прогноз улучшен за счет регионов Поволжья, где недавно была проведена оценка состояния посевов, пояснил агентству гендиректор Дмитрий Рылько. Прогноз валового сбора зерна в целом будет уточнен в ближайшее время, пока он составляет 128 млн т, добавил эксперт. В июне повышал прогноз урожая пшеницы на 0,5 млн т, до 82 млн т, тогда как в течение мая эксперты четыре раза снижали прогнозы валового сбора.

В конце июня в ходе годового собрания Рылько говорил, что сбор пшеницы в ЦФО ожидается на уровне 17,6 млн т (21,3 млн т в прошлом году), в Поволжье — 18,1 млн т (19 млн т). В то же время в СКФО прогнозировался неплохой результата за счет Ставропольского края — 7,8 млн т (7,7 млн т). Урожай пшеницы на Урале на тот момент оценивался на уровне 4,2 млн т (4 млн т), в Сибири — 10 млн т (8,9 млн т). Однако Рылько подчеркивал, что все эти прогнозы еще будут пересматриваться.

В начале июля свой прогноз урожая пшеницы с 80,7 млн т до 84,1 млн т повысил аналитический центр «СовЭкон». Пересмотр был связан, во-первых, с относительно высокой урожайностью на Юге страны, хотя аналитики и отмечали, что в будущем средняя урожайность там заметно снизится, особенно по мере перемещения уборочной кампании в центральные и северные районы Ростовской области, пострадавшие от заморозков. Во-вторых, прогноз отражает значительное улучшение погодных условий: своевременные дожди в Центре и Поволжье помогли пшенице восстановиться после повреждений засухой и заморозками. Также «» отмечал незначительное повышение урожайности на Урале и в Сибири после обильных осадков, выпавших в начале месяца.

в июльском обзоре оставил без изменений прогноз урожая пшеницы в России — 83 млн т (без учета Крыма и новых регионов). При этом оценка сбора фуражного зерна была понижена с 40,43 млн т до 39,23 млн т. В том числе прогноз валового сбора кукурузы уменьшен на 0,4 млн т, до 15 млн т, ячменя — на 0,8 млн т, до18,2 млн т.

России сохраняет свою оценку урожая зерна в этом году на уровне 132 млн т, в том числе 85-86 млн т пшеницы. Тем не менее, в конце прошлой недели глава ведомства Оксана Лут сказала, что погодные сложности при уборке могут повлиять на снижение объема урожая. «Поэтому по мере уборки будем корректировать свой прогноз», — цитировал ее ТАСС.

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