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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Минсельхоз США не стал менять прогнозы урожая и экспорта российской пшеницы

Оценка вывоза по итогам прошедшего сезона повышена

| Агроинвестор |

Мировое производство пшеницы в новом сезоне может превысить 796 млн тонн
Мировое производство пшеницы в новом сезоне может превысить 796 млн тонн

в июльском обзоре оставил без изменений прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2024/25 на уровне 48 млн т. При этом оценка вывоза в завершившемся сельхозгоду повышена на 1,5 млн т до 55,5 млн т. Ближайший конкурент — страны ЕС — в сумме поставили на внешние рынки 37 млн т пшеницы. Их экспортный потенциал в новом сезоне оценивается в 34,5 млн т — на 0,5 млн т меньше, чем было в прошлом обзоре.

Прогноз урожая пшеницы в России американские аналитики также оставили прежним — 83 млн т (без учета Крыма и новых регионов). Оценка внутреннего потребления тоже не изменилась — 38,75 млн т. При этом прогноз конечных запасов пшеницы понижен с 7,74 млн т до 6,74 млн т. Остатки по итогам сезона-2023/24 американские аналитики оценили в 10,19 млн т.

Мировое производство пшеницы в новом сезоне прогнозирует на уровне 796,2 млн т, тогда как в июне оценка была ниже — 790,7 млн т. Аналитики улучшили прогноз валового сбора в США примерно на 3,6 млн т, до 54,7 млн т, а также в Канаде (плюс 1 млн т, до 35 млн т), Пакистане (плюс 1 млн т, до 31 млн т) и Аргентине (плюс 0,5 млн т, до 18 млн т). Глобальное потребление оценивается почти в 800 млн т — на 2 млн т больше, чем в июньском обзоре и примерно на 1 млн т выше показателя по итогам 2023/24 года. Конечные запасы, как ожидают американские аналитики, уменьшатся с примерно 261 млн т в прошедшем сезоне до 257,2 млн т, однако это на 5 млн т больше, чем в прошлом прогнозе.

Прогноз производства фуражного зерна в России понижен с 40,43 млн т до 39,23 млн т, его экспорта — с 10,2 млн т до 9 млн т. Оценка внутреннего потребления не изменилась — 30,83 млн т. В том числе прогноз валового сбора кукурузы понижен на 0,4 млн т, до 15 млн т, ее вывоза — также на 0,4 млн т, до 4,6 млн т. Урожай ячменя в России американские аналитики оценивают в 18,2 млн т, хотя в прошлом обзоре показатель был на 0,8 млн т выше. Прогноз экспорта агрокультуры также уменьшен на 0,8 млн т, до 4 млн т. По овсу и ржи оценки не изменились: сбор на уровне 3,8 млн т и 1,85 млн т, вывоз — 300 тыс. т и 100 тыс. т соответственно.

России сохраняет сделанный ранее прогноз по сбору зерновых на уровне 132 млн т, сообщила в конце прошлой недели глава ведомства Оксана Лут. «Ожидаем, что будет ряд погодных сложностей при уборке, это может повлиять на снижение объема урожая. Поэтому по мере уборки будем корректировать свой прогноз», — цитирует ее ТАСС. На тот момент аграрии собрали более 32 млн т зерновых. Уборочная кампания продвигается быстрее, чем в 2023 году.

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