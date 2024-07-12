В июле экспорт российской пшеницы может снизиться

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июле-августе уменьшились до $219 за тонну Д. Абрамов

Аналитический центр «Русагротранса» понизил прогноз экспорта российской пшеницы в июле с 2,8 млн т до 2,5 млн т (включая поставки в страны ЕАЭС). Причиной аналитики называют темпы вывоза, которые составили 0,7 млн т в первой декаде месяца. Это самый низкий уровень с июля 2021 и 2022 годов, когда объемы отгрузок составляли соответственно 2,25 млн т и 2,23 млн т. В июле 2023 года экспорт российской пшеницы снизился на 68%, до 4,2 млн т.



По данным аналитиков центра, экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июле-августе снизились до $219 за тонну FOB, что на $3 меньше, чем на прошлой неделе. Цены на французскую и германскую пшеницу также упали, в то время как цена на американскую пшеницу выросла. Аналитики отметили, что мировой рынок пшеницы ослабевает из-за улучшения прогнозов урожая в США и активного поступления нового урожая. В то же время во Франции прогнозы по пшенице снижаются из-за низкой урожайности в ходе уборки.



По данным «Русагротранса», цены на пшеницу в глубоководных портах снизились до 15,5 тыс. руб. за тонну без НДС, что на 1 тыс. руб. меньше по сравнению с предыдущей неделей. В то же время цена на пшеницу на малой воде выросла до 14-14,2 тыс. руб. за тонну, увеличившись на 300 руб. В прошлом году цены составляли 15,9 тыс. руб. и 14,5 тыс. руб. за тонну соответственно.



Содержание протеина в пшенице нового урожая на Юге ниже обычного, что приводит к увеличению премии за качество. На внутреннем рынке цены на пшеницу с протеином 12,5% (EXW элеватор) преимущественно снижались. На Юге они упали до 13,2-13,5 тыс. руб. за тонну, что на 700 руб. меньше, чем неделей ранее, вследствие увеличения поступления зерна нового урожая. В Поволжье цены снизились до 12,9-13 тыс. руб. за тонну (-500 руб.), в Центральной России — до 14,5-14,6 тыс. руб. за тонну (-200 руб.). В то же время цены на пшеницу 4-го класса в Сибири оставались стабильными на уровне 11,8-12,7 тыс. руб. за тонну.



Уборка пшеницы, ячменя, рапса, картофеля и овощей сейчас проходит в 27 регионах. Урожай собран с 8,5 млн га, что на 5,6 млн га больше, чем годом ранее. По данным компании Ruseed, к 10 июля намолочено 31,6 млн т зерновых и зернобобовых культур, что на 20,6 млн т больше, чем в аналогичное время прошлого года. Средняя урожайность немного снизилась из-за весенних заморозков и засушливых периодов на юге страны и составляет 37,2 ц/га с гектара по сравнению с 37,6 ц/га. В том числе пшеница к 10 июля была собрана с 6,5 млн га, тогда как год назад она была обмолочена с 4,8 млн га. Получено 25,3 млн т, что на 19 млн т больше, чем в 2023-м. Урожайность пшеницы увеличилась до 39,2 ц/га по сравнению с 38,9 ц/га в прошлом году. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко пояснял, что высокие темпы уборки обусловлены благоприятными погодными условиями, способствующими быстрому созреванию урожая в европейской части России.



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