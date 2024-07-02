В сезоне-2023/24 экспорт зерна из России превысил 68 млн тонн

Поступление нового урожая может привести к дальнейшему снижению цен Е. Разумный

В прошедшем сельхозгоду Россия экспортировала 68,4 млн т зерна, включая 55,9 млн т пшеницы, следует из отчета Российского зернового союза, на который ссылается «Интерфакс». Вывоз ячменя увеличился до рекордных 6,9 млн т, отгрузки кукурузы выросли до 5,3 млн т. Директор аналитического департамента союза Елена Тюрина напомнила, что прогноз союза по экспорту был на уровне 67 млн т. В сезоне-2022/23 экспорт зерна составил 60 млн т, включая 47 млн т пшеницы.



В июне текущего года экспорт сократился на 6,7%, до 5 млн т. Отгрузки пшеницы остались на уровне июня прошлого года (4,3 млн т), в то время как экспорт ячменя снизился на 26%, до 385 тыс. т, кукурузы — на 41%, до 325 тыс. т. Египет стал основным покупателем пшеницы в июне, превысив уровень закупок июня прошлого года на 9,3%. Турция занимает второе место, однако объемы поставок в эту страну сократились на 60%. Экспорт в Саудовскую Аравию увеличился вдвое. Также наблюдался активный спрос со стороны Алжира, Йемена, Мозамбика, Нигерии и других стран.



Саудовская Аравия остается крупнейшим покупателем российского ячменя, однако объемы поставок туда снизились на 12%. Иран сократил закупки на 55%. В июне ячмень также отправлялся в Кувейт, ОАЭ, Ливию и Оман. Иран остается главным покупателем российской кукурузы уже несколько месяцев подряд, однако объемы поставок снизились на 16% по сравнению с июнем прошлого года и составили 195 тыс. т. Турция заняла второе место с закупками в объеме 130 тыс. т, что на треть меньше, чем годом ранее, сообщила Тюрина.



По данным, которые она предоставила «Агроинвестору», в июне пшеницу отгружали 45 компаний-экспортеров, в то время как в прошлом сезоне их было 74. Отгрузки зерновых и зернобобовых проходили через 40 портов, в сравнении с 48 портами в предыдущем году. Порт Новороссийск остается самым крупным, где отгрузки выросли на 22,8% и достигли 1,9 млн т. Рейдовая перевалка уменьшилась на 23,2%, до чуть более 1 млн т. Значительное снижение перевалки отмечено через порты Ростов-на-Дону — на 35%, до 403,5 тыс. т, и Азов — на 70%, до 215,7 тыс. т. Перевалка через Астрахань уменьшилась на 12%, до 195 тыс. т, но при этом отгрузки через новый порт Высоцкий увеличились в 3,8 раза, до 116 тыс. т, отметила Тюрина.



Комментируя ценовую ситуацию на рынке, она отметила, что цены свидетельствуют о высокой конкуренции. Цена французской пшеницы за неделю уменьшилась на $2, до $237 за тонну, американской — на $5, до $224, российской (FOB Новороссийск) — на $1, до $236 за тонну. По словам Тюриной, дисконт по отношению к европейской пшенице остается минимальным — $1 за тонну. На мировой рынок давят низкие цены на румынское, болгарское и украинское зерно. «Кроме того, спрос со стороны крупных экспортеров, таких как Египет, также увеличивается. Поступление нового урожая может привести к дальнейшему снижению цен, что является типичным явлением в это время года», — добавила Тюрина.



Она также отметила, что цены производителей пшеницы за неделю снизились в среднем на 200 руб. за тонну на Юге, на 280 руб. в Центре и на 100 руб. в Поволжье. Средняя цена пшеницы (4 класс, без НДС) составила 13,3-13,4 тыс. руб. за тонну. По сравнению с началом прошлого сезона цены выросли на 21,8%, достигнув 14,7 тыс. руб. за тонну (с НДС). «Ситуация стабилизируется, цены повышаются в предвкушении уменьшения урожая. Это главный фактор», — заключила эксперт.



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