В июне цены на зерновые продолжили снижаться

Уменьшение урожая в России оказалось не столь драматичным Pixabay

Индекс цен на зерновые и масличные Международного совета по зерну (IGC) в июне снизился на 7% по сравнению с маем и на 16% — с июнем 2023 года. Наибольшее падение в июне показала пшеница — цены на нее за месяц уменьшились на 12% из-за растущего урожая в северном полушарии и сокращения международного спроса. Так, по июньским оценкам IGC, производство зерна в сезоне-2024/25 составит 2,312 млрд т (в майском отчете — столько же), в том числе пшеницы — 793 млн т (795 млн т). Переходящие запасы составят 582 млн т (580 млн т).



Портал поле.рф также сообщает, что цены на пшеницу снижаются на фоне поступления нового урожая, однако изменение в расчетах ставки экспортной пошлины окажет поддержку внутренним ценам в силу снижения фискальной составляющей. Аналитики издания отмечают, что способствовать росту мировых цен может спрос крупных импортеров на старте сезона-2024/25, тендеры Египта, Алжира, Саудовской Аравии, а также высокие температуры в ЕС и Причерноморье. В то же время цены на пшеницу падают на фоне поступления нового урожая, несмотря на смешанные оценки по урожайности и ожидаемому сокращению валового сбора в России, Украине и ЕС. На внутреннем рынке снижению может способствовать падение официального курса доллара ниже 85 руб. и первичные данные по урожайности на Юге — они указывают на более высокие показатели продуктивности относительно ожиданий.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут говорит, что снижение цен в прошлом месяце действительно было, но сейчас ситуация с ними более сложная. «Во-первых, мы увидели скачок цен, но после этого все затихло, и пошло очередное снижение. То есть ситуация крайне неустойчивая», — добавил Корбут. Так, продолжает он, последние три недели отмечался рост мировых цен из-за негативной информации об урожае в России, после чего он прекратился, так как снижение оказалось не столь критичным. «Внутренние цены в своем время тоже подросли, но сейчас ситуацию лучше всего охарактеризовать как неустойчивое равновесие. Я полагаю, что мы имеем общий тренд на снижение», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



Отгрузки на внешние рынки в июне, по его словам, шли достаточно активными темпами — экспортеры выбирали квоты, продавали зерно прошлого урожая. В результате экспорт был выше, чем в прошлые годы. Прогноз по объемам отгрузок на июль дать сложно, так как месяц может оказаться достаточно сложным: последние тендеры Египта и Алжира показали, что покупатели не готовы давать высокие цены, хотя урожай в России и снизится. Но пока сложно оценить, каким будет это снижение.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина говорит, что сейчас цены на пшеницу 4-го класса (FOB Новороссийск) находятся на уровне начала прошлого сезона — $236/т против $235/т в прошлом году. За этот период американская пшеница подешевела на 20%, европейская — на 27,5%. Но в начале прошлого сезона у российской был большой дисконт: так, для 4-го класса относительно европейской он составлял $90. На сегодня дисконта почти нет — французская пшеница стоит $237/т. Решение об изменении базовой цены при расчете пошлины уже привело к ее снижению в долларовом эквиваленте на 8,3% (до $21,2) за прошлую неделю, когда постановление еще не вступило в силу, отметила Тюрина.



Цены производителей пшеницы за последнюю неделю снизились достаточно серьезно, продолжает она. Так, на Юге — минус 200 руб. за тонну (без НДС), в Центре — 280 руб., в Поволжье — 100 руб. «Это тенденция начала сезона, когда увеличивается предложение, поскольку уборка зерна уже идет. В прошлом сезоне я такого провала не отмечала: был достаточно хороший спрос на российскую пшеницу», — прокомментировала «Агроинвестору» Тюрина. По ее словам, в ближайшее время цены могут снизиться еще на 3-5% из-за конкуренции с Европой, поступления зерна нового урожая в России, а также уменьшения курса доллара ниже 85 руб. Также сейчас фиксируется неплохая урожайность зерновых, поэтому возможно увеличение прогнозов сбора в России.



Экспорт пшеницы в июне был практически равен показателям прошлого года — 4,342 млн т против 4,340 млн т в 2023-м. «В июле прошедшего сезона показатель по отгрузкам почти соответствовал уровню июня 2023-го: 4,5 млн т против 4,3 млн т. По сути, исходя из сезонной динамики, в июне отмечается средний показатель по отгрузкам в 4-4,5 млн т. Достаточно серьезное увеличение отгрузок приходится на период с августа по ноябрь (5,5-6 млн т). Я не думаю, что в этом году мы будем выходить из сезонного тренда, и отгрузки будут соответствовать динамике прошлых сезонов», — считает Тюрина. По прогнозам РЗС, сбор всех зерновых в этом году составит 130 млн т, но возможно и повышение. Из них пшеницы — 85 млн т.



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