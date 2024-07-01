Вступили в силу запретительные пошлины ЕС на импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии

Цель новых пошлин — предотвратить дестабилизацию европейского рынка российским зерном и снизить доходы сельского хозяйства России samson-mh.com

С 1 июля вступили в силу запретительные пошлины Европейского Союза на импорт зерна из России и Белоруссии. Под действие пошлин попадают пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и продукты их переработки, а также кормовые товары. Пошлина на мягкую пшеницу составляет 95 евро за тонну, твердую — 148 евро, ячмень и рожь — 93 евро, масличные, масла, шроты и свекловичный жом — 50% от таможенной стоимости. Эта продукция также не имеет доступа к тарифным квотам ЕС. Россия не почувствовала серьезного воздействия этих мер. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее отмечал, что это решение скорее ударит по европейским пищевым и портовым отраслям, в то время как наша страна может легко диверсифицировать рынки сбыта.



Согласно заявлению Совета ЕС, цель новых пошлин — предотвратить дестабилизацию европейского рынка российским зерном и снизить доходы сельского хозяйства России. Однако на практике это может привести к увеличению импорта сельхозпродукции из Украины и созданию проблем с избыточным запасом и протестами фермеров в Европе.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Интерфаксу», что поставки пшеницы из России в страны ЕС незначительны в отличие от шротов, которые у нас покупали европейские производители кормов. «Кому это больше повредит? На наш взгляд, не нам. Потому что сейчас мы видим рост спроса на самые разнообразные кормовые культуры со стороны азиатских рынков», — отметил он, уточнив, что для нас последствия введения пошлин минимальны.



По оценке гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, в страны ЕС в сезоне-2023/24 будет поставлено всего около 1,5 млн т зерновых, без зернобобовых. Основные объемы приходятся на Италию, Испанию и Грецию. Нашей стране придется искать новые рынки сбыта твердой пшеницы, основные объемы которой шли в Италию. Также эксперт считает чувствительными запретительные пошлины на рапсовый шрот (доля его экспорта в ЕС высокая), однако «это еще более сенситивно для европейского животноводства», цитирует Рылько «Интерфакс».



Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков говорит, что новые пошлины ЕС на зерно из России и Белоруссии значительно увеличат стоимость ввоза зерна в Европейский Союз, что сделает этот экспорт экономически невыгодным и, скорее всего, приведет к сокращению объемов поставок. Например, Испания и Италия импортировали значительные объемы твердой пшеницы для своей пищевой промышленности, теперь поставки будут под угрозой, что может привести к увеличению издержек для европейских компаний и потребителей. «Россия же переориентирует поставки на другие рынки, где нет таких ограничений», — считает он. Среди возможных направлений Кабаков называет страны Азии, Африки и Южной Америки, которые уже являются крупными потребителями российской сельскохозяйственной продукции. Он также напоминает, что у России уже есть опыт диверсификации рынков, то есть изменение географии поставок может произойти достаточно быстро.



Между тем, в аналитическом центре «Русагротранса» в разговоре с ТАСС отметили, что доля Евросоюза в общем объеме экспорта российского зерна незначительна. Российские экспортеры и аграрии не столкнутся с перегруженностью рынка из-за введения Евросоюзом запретительных пошлин. «Существуют другие рынки сбыта для культур, поставляемых в ЕС», — отметили в «Русагротрансе». При этом страны Евросоюза будут вынуждены приобретать продукцию у других государств, что может создать возможности для России на других рынках.



По данным аналитического центра, доля Евросоюза в общем объеме экспорта зерна из России оценивается всего в 1,9%, что составляет около 1,3 млн т по итогам сезона-2023/24. Основными позициями экспорта в завершившемся зерновом сезоне стали мягкая и твердая пшеница, рожь, кукуруза и ячмень, которые поставлялись в страны Южной Европы, Нидерланды, Кипр и другие регионы. Аналитики отметили, что основной экспорт в ЕС приходится не на зерновые культуры, а на масличные и продукты их переработки.



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