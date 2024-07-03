Стоимость российской пшеницы продолжает снижаться

Доля России на мировом рынке пшеницы выросла почти до 28% М. Стулов

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июле продолжают снижаться, сообщили «Интерфаксу» в аналитическом центре «Русагротранса». За последнюю неделю цена на российскую пшеницу упала на $10, до $222 за тонну FOB. Цена на французскую пшеницу снизилась на $1, до $238, на американскую — на $7, до $222 за тонну, а на немецкую осталась неизменной — $244 за тонну.



В глубоководных портах цена на тонну пшеницы с протеином 12,5% составляет 16,5 тыс. руб. (без НДС), что на 250 руб. меньше, чем на прошлой неделе. Цены на малой воде поднялись на 300 руб., до 13,5-14 тыс. руб. за тонну. Год назад цены были на уровне 15 тыс. руб. и 13,5 тыс. руб. за тонну соответственно. По данным аналитиков, внутренний рынок пшеницы за последнюю неделю укрепился на Юге и ослаб в Поволжье. Цены на пшеницу с протеином 12,5% (EXW элеватор) на Юге поднялись на 250 руб., до 13,6-14,3 тыс. руб. за тонну, в Поволжье снизились на 650 руб., до 13-13,9 тыс. руб.



В Центральной России цены остались на уровне предыдущей недели — 14,6-15 тыс. руб. за тонну, поддерживаемые спросом со стороны перерабатывающих предприятий. В Сибири цены выросли в среднем на 400 руб., до 11,8-12,7 тыс. руб. за тонну. По предварительным данным аналитического центра, в прошедшем сезоне Россия экспортировала 55,4 млн т пшеницы. Доля России на мировом рынке агрокультуры выросла почти до 28% с 25% годом ранее.



Согласно информации Минсельхоза, с 3 июля ставка пошлины на экспорт пшеницы снизилась до 1818 руб. за тонну, в сравнении с предыдущей неделей, когда она составляла 2492 руб. Это связано с увеличением базовой цены для расчета пошлины до 18 тыс. руб. за тонну. Пошлины на ячмень и кукурузу остаются нулевыми. Ставки пошлин были определены на основе индикативных цен: $236,3 за тонну на пшеницу ($235,8 неделей ранее), $173,7 за тонну ячменя ($165) и $180,6 за тонну кукурузы ($177,8). Эти ставки будут действовать до 9 июля включительно.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут говорит, что пошлина в основном зависит от курса валют и текущих цен. «Сейчас биржевые цены снижаются, потому что наши экспортные цены FOB просели еще больше — до $220 за тонну, при этом рубль достаточно крепкий. За ценами у аграриев пока надо наблюдать, так как они не вполне определились. Да, некоторый рост цен мы наблюдали, но в последнюю неделю все перешло к спаду», — рассказал «Агроинвестору» Корбут. Он напомнил, что Турция ввела ограничения на импорт пшеницы, на этом фоне спрос на российское зерно снизился.



По оценке эксперта, в ряде регионов «еще будут наблюдаться конвульсивные скачки цен», после которых ситуация должна выровняться. Корбут считает, что в июле Россия вряд ли сможет повторить те объемы экспорта зерна, которые были в июле 2023-го (6 млн т). «В начале сезона Турция была крупным покупателем российской пшеницы, это был стабильный рынок сбыта. Теперь они будут крайне пассивны. Также закупки снизит Иран. Пока наше предложение не столь велико, сельхозпроизводители не хотят продавать дешево», — отметил эксперт. Выпавшие объемы поставок Россия, по словам Корбута, сможет перенаправить в страны Средиземноморья, Юго-Восточную Азию и Африку.



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