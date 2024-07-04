Экспорт продовольствия из России в Тунис может превысить $400 млн

По итогам сезона-2023/24 Россия поставила в Тунис 1,1 млн тонн зерна Е. Егоров

За последние пять лет поставки продукции АПК из России в Тунис увеличились в восемь раз, и в среднесрочной перспективе в стоимостном выражении они могут вырасти на треть и превысить $400 млн. Об этом руководитель центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе Дмитрий Краснов сказал на пленарной сессии «Россия — Тунис: стратегическое партнерство в сфере АПК», которая прошла в рамках деловой миссии российских компаний-экспортеров продукции АПК в Тунисскую Республику на площадке Международной выставки продуктов питания в Африке «IFSA 2024».



Основные экспортные позиции России на рынок Туниса — пшеница, ячмень, подсолнечное масло. «По итогам 2023 года Россия заняла на рынке Туниса место ключевого поставщика ячменя. Но рассчитываем эту долю увеличивать и закреплять присутствие. Что касается масложировой продукции, то есть перспективы расширить линейку и возобновить поставки соевого масла, которые осуществлялись в 2022 году», — уточнил Краснов, добавив, что также в прошлом году начались первые поставки в Тунис сухого молока, и российские экспортеры готовы увеличивать объемы.



Заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин отметил, что Тунис является важным партнером России в Северной Африке. Поставки зерновых увеличились в прошлом году, с начала 2024-го положительная динамика сохраняется, что говорит о востребованности российской продукции в Тунисе. Так же он отметил значительные возможности для расширения торговли продовольствием.



Россия — ключевой игрок на мировом рынке зерна, и Тунис стремится развивать с ней торговлю, подтвердила гендиректор Зернового агентства Туниса Сальва бин Хадид Зуари, слова которой приводятся в сообщении «Агроэкспорта». По итогам 2023 года Республика импортировала 979 тыс. т российского зерна, к 30 июня 2024-го — 534 тыс. т. «Это большой объем зерна, причем отличного качества. Тунис готов закупать еще больше зерновых культур, и думаю, по итогам текущего года объем еще больше увеличится», — оценила она.



По итогам завершившегося 2023/24 сезона 22,6% российского экспорта зерновых пришлось на страны Северной Африки, в том числе в Тунис было поставлено 1,1 млн т — в три раза больше, чем в 2022/23 сельхозгоду, привел данные председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин в ходе круглого стола «Потенциал наращивания поставок зерновой и масложировой продукции», также прошедшего в рамках миссии. По его словам, кроме пшеницы, кукурузы и ячменя есть перспективы развития отгрузок в Тунис зернобобовых культур, в том числе желтого гороха, производство которого в России увеличивается.



Руководитель «Блэк соил трейдинг» Иван Басов в ходе планерной сессии обратил внимание на большие перспективы поставок твердой пшеницы, поскольку на фоне сложных погодных условий Тунис стал крупным игроком на ее рынке, импортировав за прошлый сезон около 800 тыс. т. Россия, в свою очередь, наращивает экспорт пшеницы твердых сортов. «Порядка 15% импорта Туниса мы закрываем по твердой пшенице, 10% — по ячменю. Но, в основном, через трейдеров. Надеемся выстроить работу напрямую», — сказал Басов.



С 1 июля вступили в силу запретительные пошлины Европейского Союза на импорт зерна из России и Белоруссии, в том числе твердой пшеницы, которая активно поставлялась в Италию, писал «Агроинвестор». Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько ранее говорил, что нашей стране придется искать новые рынки сбыта твердой пшеницы. Также эксперт считает чувствительными запретительные пошлины на рапсовый шрот, доля его экспорта в ЕС была высокой.



Со стороны Туниса наблюдается высокий спрос на продукцию масложирового комплекса, в том числе растительный шрот, рассказал в ходе пленарной сессии представитель ГК «Русагро» Антон Красильников. В 2022 году Тунис закупил на внешних рынках 313 тыс. т растительных масел, из которых 36% пришлось на соевое, 26% — на пальмовое, 17% — на кукурузное и 9% — на подсолнечное. Россия в 2022 году входила в топ-3 крупнейших поставщиков растительных масел в Тунис, и сейчас укрепляет позиции. За прошлый год экспорт российского подсолнечного масла в Тунис увеличился в 4,5 раза.



Кроме того, Россия рассчитывает развивать продажи в североафриканскую страну молочной продукции, в первую очередь сухого молока и сыворотки. Кроме того, во время миссии Россельхознадзор рассчитывает обсудить с компетентной ветеринарной службой Туниса возможности начала поставок мясной и рыбной продукции.



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