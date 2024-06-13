Экспортеры зерна: поставка продовольствия за доллары и евро находится под вопросом

В краткосрочной перспективе аграрный экспорт и импорт могут замедлиться по сравнению с прошлым годом Pixabay

Введение США санкций в отношении группы «Московская биржа» ставит под вопрос поставку российского продовольствия за доллары и евро, сообщил в своем Telegram-канале Союза экспортеров зерна. Ранее в среду Министерство финансов США ввело санкции против Московской биржи, Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ) (входят в группу «Московская биржа»). «Инфраструктура экспортных продаж за рубли уже создана. Российские экспортеры подтверждают свою приверженность международным гуманитарным принципам и готовность оставаться надежным поставщиком зерна и другого продовольствия нашим партнерам с целью обеспечения мировой продовольственной безопасности», — говорится в сообщении Союза.



Банк России сообщил, что будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку, при этом курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета. «Следует отметить, что и международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран мира являются именно внебиржевыми», — подчеркивает регулятор.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович говорит, что новые санкции вносят определенный дискомфорт в торговлю долларами и евро для экспортеров и импортеров любого товара. «Но эта ситуация была предсказуемой. Наверняка найдены какие-то обходные пути», — считает он. По мнению Остапковича, сложности с проведением платежей будут на первых этапах — пока не заработают эти обходные пути. Но, продолжает он, использование посреднических схем приводит к удорожанию транзакций и, следовательно, товаров, что вдобавок ко всему усиливает инфляционное давление. «Проблемы будут, но они решатся. Однако они могут сделать экспорт менее выгодным», — прокомментировал «Агроинвестору» Остапкович.



Несмотря на рост рублевых расчетов, доля долларов и евро по-прежнему достаточно высокая, продолжает Остапкович. По его мнению, перспективы увеличения расчетов в рублях зависят от договоренностей с конкретными дружественными странами. Министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе Петербургского международного экономического форума уточняла, что около 10% сделок по покупке российского продовольствия заключается в рублях, покупают его, прежде всего, дружественные страны. При этом доля недружественных валют снижается.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут думает, что санкции могут повлиять на экспорт и импорт сельхозпродукции и продовольствия, поскольку системы расчетов и индикативных цен на бирже были отлажены. «Главное в том, что значительная часть покупателей ориентируется на основную валюту мирового рынка — это доллар. Да, у нас растут расчеты в рублях за сельхозпродукцию, но пока критическая масса в этом плане не набрана, и перечень стран, которые могут платить в рублях, ограничен Китаем, Индией и отдельными странами Африки и Латинской Америки. Остальные традиционно ориентируются на доллар, и для них переход на схему расчета в рублях будет, мягко говоря, болезненным», — считает Корбут.



Впрочем, продолжает он, использовать другие пути и продолжать проводить операции в долларах реально, так как сейчас порядка 60% валютных операций проходят по внебиржевому рынку. «Значит, теперь это будет 100%», — добавляет эксперт. Однако потребуется определенное время для адаптации к системе расчетов, он будет нужен и для покупателей, и для продавцов. «В краткосрочном плане, я полагаю, аграрный экспорт и импорт могут притормозиться по сравнению с прошлым годом <...>. Мы это уже наблюдали, когда санкции вводились в 2022 году. Но наш аграрный экспортный и импортный бизнес к той ситуации адаптировался достаточно быстро. Учитывая этот опыт, я думаю, сейчас адаптация тоже произойдет», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. Но эта ситуация приведет к дополнительным издержкам, которые при экспорте перекладываются на первичное звено (сельхозпроизводитель), при импорте — на последнее (потребитель).



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