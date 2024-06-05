Российским поставщикам ограничили доступ к Всемирной продовольственной программе ООН

В последние годы российское продовольствие — мука, подсолнечное масло, горох — занимало до 20% от всех внешних поставок ВПП ООН WFP

Поставщики продовольствия из России, сотрудничающие с Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, столкнулись с ограничениями при участии в тендерах на поставку продуктов, пишет РБК. Эта программа предназначена для закупки и передачи продовольствия нуждающимся странам в качестве гуманитарной помощи, и Россия являлась поставщиком в течение последних двадцати лет. Заместитель постоянного представителя России при ВПП и других международных организациях в Риме Диляра Равилова-Боровик подтвердила изданию, что что российские поставщики ВПП ООН столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам.



В последние годы российское продовольствие — мука, подсолнечное масло, горох — занимало до 20% от всех внешних поставок ВПП ООН, сказал собеседник РБК среди ее партнеров. При этом продукция стоила на 10-15% дешевле, чем у альтернативных поставщиков, что позволяло снабжать больше голодающих. Однако в последние месяцы под разными предлогами доступ российского продовольствия со стороны ВПП ООН сильно ограничен, чаще всего по принципу страны происхождения товара. Также российские поставщики перестали получать приглашения на некоторые тендеры. Кроме этого, появились претензии по качеству товара, выставленные пост-фактум, рассказали собеседники РБК.



Основная часть закупок продовольствия в рамках программы ВПП ООН осуществляется через проведение свободных тендеров на внутренней площадке организации. «В настоящее время ситуация следующая: некоторые доноры, передавая средства ВПП, включают в условия оговорку, что их средства не могут использоваться для закупок продовольствия, сделанного в России или купленного у российских компаний», — пояснила Диляра Равилова-Боровик. Она отметила, что условия ВПП позволяют донорам устанавливать такие требования, поскольку, в отличие от ФАО, программа не обязывает своих членов к обязательным взносам.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович говорит, что больших объемов прибыли участие в этой программе Россия не получает, так как она гуманитарная. «Наша страна всегда выполняла гуманитарные функции с бедными странами, поставляя им продукты питания. Текущие ограничения — это скорее политический, чем экономический акт. Экономических сложностей от него мы не получим. Объем экспорта будет немного меньше, придется искать новые рынки для поставок, менять логистику, а это сложно. В целом участие в гуманитарной помощи для стран имеет большое значение с точки зрения репутации», — сказал эксперт «Агроинвестору».



Страны, которые в результате ограничений перестанут получать продовольствие из России, смогут заместить потерянные объем, так как продовольственный рынок очень гибкий, продолжает Остапкович. «Тот, кто займет нишу России, найдется быстро. Когда политическая ситуация улучшится, нам придется снова искать возможности для выхода на эти рынки, а это не так просто. Контракты на поставки обычно заключаются на годы вперед, поэтому пробиваться с новыми поставками будет сложно», — заключил он.



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