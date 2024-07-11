Темп уборки зерновых значительно выше прошлогоднего

К 10 июля намолочено 25,3 млн тонн пшеницы Pixabay

Уборка пшеницы, ячменя, рапса, картофеля и овощей идет в 27 регионах. Урожай собран с площади 8,5 млн га, что на 5,6 млн га больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба компании Ruseed. К 10 июля намолочено 31,6 млн т зерновых и зернобобовых, что на 20,6 млн т больше, чем на эту дату в 2023 году. Средняя урожайность немного снизилась из-за весенних заморозков и засушливых периодов на юге страны — до 37,2 ц/га по сравнению с 37,6 ц/га годом ранее. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что причина высоких темпов уборки кроется в погодных условиях, которые позволяют урожаю в европейской части страны созревать ускоренными темпами.



К 10 июля пшеница собрана с 6,5 млн га, тогда как года назад она была обмолочена с 4,8 млн га. Получено 25,3 млн т, что на 19 млн т больше, чем в 2023 году. Урожайность пшеницы увеличилась до 39,2 ц/га по сравнению с 38,9 ц/га в прошлом году. Лидируют по сбору пшеницы Ростовская область (1,9 млн га), Краснодарский край (1,46 млн га) и Ставропольский край (1,08 млн га). Ячмень убран с 957 тыс. га, что на 326 тыс. га больше, чем в прошлом году. Намолот к 10 июля увеличился до 3,4 млн т по сравнению с 2,6 млн т в 2023 году. Урожайность ячменя снизилась до 36,1 ц/га по сравнению с 41,7 ц/га. Крым (182,7 тыс. га), Ставрополье (175,1 тыс. га) и Краснодарский край (173,4 тыс. га) лидируют по уборке ячменя.



Площадь обмолота рапса составила 214 тыс. га, что на 110 тыс. га больше, чем в 2023 году (104 тыс. га). Намолот достиг 404 тыс. т против 263 тыс. т на 10 июля прошлого года. Урожайность снизилась с 25,3 ц/га до 18,9 ц/га. Больше всего рапса сейчас убрали Краснодарский край (60,9 тыс. га), Херсонская область (51,7 тыс. га) и Ставропольский край (37,4 тыс. га).



Картофель выкопан с площади 5,3 тыс. га, что на 0,4 тыс. га больше, чем в прошлом году (4,9 тыс. га). Получено 159 тыс. т против 150 тыс. т в 2023 году. Его урожайность снизилась до 297,9 ц/га, голом ранее показатель составлял 304,6 ц/га. Астраханская область (3 тыс. га) и Краснодарский край (2,2 тыс. га) лидируют по уборке картофеля. Уборка овощей проведена на площади 24,5 тыс. га, что на 6 тыс. га больше по сравнению с прошлым годом.



В июне Минсельхоз подтвердил свой прогноз по сбору урожая зерна в текущем году на уровне 132 млн т, включая 86 млн т пшеницы. Однако изменчивая погода может значительно повлиять на эти прогнозы, отмечала глава ведомства Оксана Лут. Аналитический центр «СовЭкон» на прошлой неделе повысил свой прогноз по урожаю пшеницы в России с 80,7 млн т до 84,1 млн т. Это изменение связано, в первую очередь, с высокой урожайностью на Юге страны, хотя ожидается, что в будущем урожайность там снизится по мере продвижения уборочной кампании в центральные и северные районы Ростовской области, которые пострадали от заморозков.



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