Россельхозбанк прогнозирует рост рынка дикоросов

Сейчас рынок дикоросов освоен примерно на 5% Pixabay

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка оценивает потенциал рынка дикоросов в 1,5 трлн руб. — такова стоимость продукции, которую можно было бы собирать за календарный год без вреда для экологии России. В натуральном выражении это 7,5 млн т в год, рассказал «Агроинвестору» руководитель Центра Олег Князьков. «Сейчас рынок освоен примерно на 5%, что может составлять 75 млрд руб., или 375 тыс. т продукции в год», — уточнил он.



Реализация возможностей рынка дикоросов могла бы удвоить число задействованных в их сборе и заготовке жителей страны с 5 млн до 10 млн человек в 53 регионах. Кроме того, на дикоросы есть существенный спрос в мире, поэтому их экспорт мог бы стать значительной статьей дохода — до $1 млрд в год, говорит Князьков.



В качестве примера он привел Красноярский край. Возможный объем заготовки дикоросов в крае оценивается в 1,6 млн т, при этом реально заготавливается около 0,01% от этого объема, ранее сообщал комитет по природным ресурсам и экологии регионального парламента. Среди товаров в натуральном выражении около 40% приходится на ягоды, 28% — на грибы, 19% — на древесные соки, 9% — на орехи, 4% — на папоротник. Развитие заготовки дикоросов — одна из точек роста экономики края. «Обидно, что соседи (Томская область, Алтайский край) могут это делать (развивать добычу и переработку дикоросов), а мы — нет, — говорил в начале июня депутат Законодательного собрания Красноярского края Сергей Зяблов. — Правительство края устранилось от этой темы, нужна программа, и кто-то один за нее должен нести ответственность. Наша цель — раскрутить отрасль и привлечь население, чтобы люди могли в ней зарабатывать, ведь это реальные деньги для села».



В 2024—2025 годах, по словам Князькова, прогнозируется расширение возможностей для повышения эффективности отрасли дикоросов, в частности за счет отечественных инженерных решениях для увеличения производительности труда, технологических и научных изысканий. Также есть потенциал развития новых направлений: цифровизация экосистемы сбыта, закупок, ВЭД, аналитики; реинжиниринг технологического оборудования для сбора и переработки; ферментирование, концентраты, консервация для пищевой и косметологической индустрии; технологии шоковой заморозки и длительного хранения.



По оценке «Рослесинфорга», которую приводит «Российская газета», в этом году благодаря влажной и теплой погоде в России можно ожидать увеличения урожая лесных грибов по сравнению с 2023-м. Традиционно самыми грибными регионами, где заготовка осуществляется в промышленном масштабе, считаются Сибирь, Поволжье, Северо-Запад, Приморье.



25 июня на заседании экспертного совета Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды был поддержан законопроект, предполагающий внесение изменений в Лесной кодекс. Его авторы предложили дать регионам право определять места и время сбора кедровых орехов и устанавливать объемы их заготовки людьми для собственных нужд. Ежегодно перед началом сезона предлагается устанавливать дату начала и окончания заготовки, перечень мест сбора, разумную норму индивидуальной заготовки ореха. Также предлагается уточнить порядок организации аукциона на право заключения договора аренды лесных участков для заготовки пищевых лесных ресурсов. Законопроект направлен на стимулирование развития отрасли переработки лесных ресурсов, а также повышение эффективности борьбы с незаконной заготовкой кедрового ореха и его нелегального экспорта. В августе прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым кедровый орех сосны корейской был внесен в список стратегически важных товаров и ресурсов. Контрабанда орехов будет наказываться лишением свободы на срок до 12 лет.



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