По мере продвижения уборочной кампании средняя урожайность на Юге может заметно снизиться ГК «Агро-Белогорье»

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы в России с 80,7 млн т до 84,1 млн т. Пересмотр связан, во-первых, с относительно высокой урожайностью на Юге страны, хотя и ожидается, что в будущем средняя урожайность там заметно снизится, особенно по мере перемещения уборочной кампании в центральные и северные районы Ростовской области, пострадавшие от заморозков. Конечная урожайность, по оценкам аналитиков компании, будет выше, чем ожидалось изначально, пишет «Агроэксперт».



Во-вторых, прогноз отражает значительное улучшение погодных условий: своевременные дожди в Центре и Поволжье помогли пшенице восстановиться после ранних повреждений, вызванных засухой и заморозками. Аналитики также отмечают незначительное повышение урожайности на Урале и в Сибири после обильных осадков, выпавших в начале сезона. Также в сторону увеличения были скорректированы показатели производства для всех ключевых регионов: в частности, на Юге страны урожай прогнозируется на уровне 33,2 млн т по сравнению с 31,5 млн т ранее.



По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), урожай пшеницы в этом сезоне составит 82 млн т. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько говорит, что сейчас урожайность в Краснодарском крае выше оценок, но снижается в их сторону, Ставрополье пока идет ниже прогноза ИКАР. «Поэтому ситуация противоречивая», — добавил эксперт. По его словам, оценивать показатели других регионов еще рано.



Ранее в ходе годового собрания Национального союза свиноводов Рылько говорил, что в этом сезоне, по текущим оценкам ИКАР, урожай зерна составит 128 млн т (144,9 млн т в 2023-м). Сбор пшеницы в ЦФО ожидается на уровне 17,6 млн т (21,3 млн т). Снижение покажет и Поволжье — 18,1 млн т (19 млн т). В то же время в СКФО ожидается неплохой результата за счет Ставропольского края — 7,8 млн т (7,7 млн т). «Очень высокая неопределенность на Урале и в Сибири — там пшеница пока находится в состоянии запущенного газона, и еще многое может случиться», — отмечал Рылько. По оценкам ИКАР, урожай пшеницы на Урале составит 4,2 млн т (4 млн т), в Сибири — 10 млн т (8,9 млн т). Однако все эти прогнозы еще будут пересматриваться. По прогнозам Российского зернового союза, сбор всех зерновых в этом году составит 130 млн т, включая 85 млн т пшеницы, но возможно и повышение.



Краснодарский край завершает уборку озимого ячменя — он был засеян на 161 тыс. га. К настоящему времени убрано 157 тыс. га. Валовой сбор на 2 июля составил 1,15 млн т, урожайность — 73 ц/га. В прошлом году в регионе было собрано 1,057 млн т ячменя с урожайностью 60,4 ц/га. Таким образом, в текущем году урожайность возросла на 21%, пишет «Интерфакс».

Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут считает, что пока давать прогнозы по урожаю рано. «Нужно подождать, когда уборка вступит в более активную фазу. Чудес может быть еще много. Соответственно, риски есть», — объясняет он. Официальной статистики по ходу уборочной кампании в открытом доступе нет, но, по поступающей информации, урожайность озимых в Ставропольском крае находится на очень хорошем уровне. В Ростовской области она ниже прошлого года, в Саратовской — пока на уровне сезона-2023/24, но там уборка только начинается. Однако большой вопрос в том, что будет в Черноземье, добавляет эксперт. «Росстат опубликовал данные по потере озимых — 4,8% (в сельхозорганизациях). Это очень хороший показатель, хотя у меня есть определенные сомнения на этот счет. Для получения субсидий существуют требования сохранения посевных площадей, но получателей больше среди сельхозорганизаций. Если у них нет возможности получить страховку и хочется получить субсидии, то эти площади могут искажаться», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



В конце июня министр сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что к уборке урожая приступили 16 регионов: несмотря на сложные погодные условия в этом сезоне, работы шли опережающими темпами — на тот момент было убрано 1,5 млн га, намолочено 6,2 млн т зерна, урожайность — на уровне предыдущего года. По прогнозу агроведомства, урожай зерна в этом году составит 132 млн т. Минсельхоз пока не пересматривал свой прогноз.



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