Мукомолы просят Минсельхоз вернуть прежнюю систему кредитования для отрасли

Повышение себестоимости может негативно сказаться на конкурентоспособности российской муки на мировом рынке flickr.com

Союз мукомольных и крупяных предприятий России обратился к Минсельхозу с просьбой вернуть прежнюю систему кредитования для отрасли, когда ставка льготного кредита составляла 6,8%. Письмо адресовано министру сельского хозяйства Оксане Лут и опубликовано на сайте объединения.



Согласно приказу Минсельхоза от 15 марта, процент субсидии переработчикам по краткосрочным кредитам снижен с 70% до 50%. В результате этого изменения для новых льготных кредитов, заключенных после 15 марта, ставка увеличена до 10% вместо прежних 6,8%, что приводит к увеличению себестоимости мукомольной продукции и, следовательно, хлебобулочных изделий, прежде всего, массовых сортов, имеющих социальное значение, подчеркивает союз. Также он опасается, что повышение себестоимости может негативно сказаться на конкурентоспособности российской муки на мировом рынке и угрожает целям по увеличению экспорта.



Национальный союз хлебопечения (НСХ) ранее сообщал, что хлебопекарные предприятия столкнулись с резким ростом цен на муку из-за увеличения стоимости зерна и прогнозов о сокращении урожая. Минсельхозе оценивает текущую ситуацию на рынке хлеба и муки как устойчивую. Урожай зерна прошлого сезона, даже с учетом экспорта, обеспечивает достаточный объем сырья для нужд внутреннего рынка хлебопечения. Предложение муки на рынке значительно превышает спрос со стороны хлебопекарной отрасли, ведомство не получало от бизнеса сообщений о нехватке продукции.



Российский союз мукомольных и крупяных предприятий признает, что мука дорожает, но обращает внимание, что темпы роста цен существенно ниже, чем указывают хлебопеки. В среднем повышение составляло 200-500 руб. за тонну (20-50 коп. за 1 кг) в неделю в зависимости от региона. При этом доля муки в себестоимости хлеба составляет всего около 20%, отмечал союз.



Согласно апрельскому отчету «Анализ рынка пшеничной и пшенично-ржаной муки в России» от BusinesStat, в 2023 году производство муки в стране увеличилось на 3,9% и достигло 9,3 млн т. В период с 2019 по 2021 годы производство сокращалось на 1-2,6% из-за уменьшения внутреннего спроса в связи с ростом популярности здорового питания, а также из-за снижения продаж в секторах HoReCa и промышленной переработки во время пандемии. В 2022—2023 годах стимулом для увеличения производства стали рекордные поставки пшеничной муки за рубеж. Введение высоких экспортных пошлин на российское зерно в 2021 году привело к активизации переработки пшеницы внутри страны и увеличению экспорта пшеничной муки по конкурентоспособным ценам. Если с 2019 по 2021 годы Россия в среднем экспортировала 0,3 млн т муки, то в 2022 году за рубеж было отправлено 0,9 млн т, а в 2023 году был установлен новый рекорд — 1,1 млн т.



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