Производители хлеба заявили о росте стоимости муки на треть

Минсельхозе оценивают текущую ситуацию на рынке хлеба и муки как устойчивую Я. Чингаев

Хлебопекарные предприятия столкнулись со значительным увеличением цен на муку из-за роста стоимости зерна на фоне прогнозов о снижении урожая, сообщили РБК в Национальном союзе хлебопечения (НСХ). Уведомления о предстоящем повышении цен до 29-30 руб./кг пшеничной муки высшего качества многие предприятия стали получать в конце мая. Цены на муку начали расти на несколько рублей за килограмм, за две недели повышение составило до 30% и более по сравнению с началом месяца, отметили в союзе.



Некоторые мукомольные предприятия начали требовать уменьшения отсрочки платежа или даже полной предоплаты, а также предлагать фиксацию непомерно высоких цен уже на июль, рассказали в НСХ. Поставщики союза сообщили, что на рынке муки в мае возникла «определенная паника» из-за роста цен на зерно в свете информации о неблагоприятных погодных условиях, повлиявших на посевы и прогнозируемый урожай зерновых. Ситуация на внутреннем рынке пшеницы традиционно зависит от экспорта, который из-за роста мировых цен и других факторов формирует высокие цены и ограничивает объем предложения в стране, говорят в НСХ.



Наличие экспортных пошлин на зерно без аналогичных на муку существенно увеличило вывоз муки, и многие промышленные мукомольные предприятия «бросились туда». «Учитывая почти безграничную потребность азиатского и китайского рынков в муке и недостаточное количество мукомольных мощностей, способных удовлетворить потребности промышленного хлебопечения в России, вызывает беспокойство то, что при отсутствии быстрой реакции на происходящее поставки хлебопекарной муки на внутренний рынок могут стать критически недостаточными», — сказал РБК представитель НСХ.



Правительство предпринимает значительные усилия для сдерживания цен на хлеб, поэтому логично было бы принять определенные экономические меры для стабилизации цен на рынке муки, считают в союзе. В НСХ предлагают временное введение таможенной пошлины на экспорт муки аналогично зерну как одну из мер: это поможет не только не допустить сохранения критического уровня цен на основное сырье для хлебопекарной отрасли, но и снизить цены на внутреннем рынке на 15-20%. В противном случае производители хлеба оказываются в сложной ситуации из-за резкого роста себестоимости основного сырья и традиционной сложности повышения цен на социально значимые продукты, объясняют в союзе.



При сохранении текущей динамики, в Национальном союзе хлебопечения прогнозируют дальнейшее ухудшение финансового состояния в отрасли. Это может привести к закрытию части ключевых индустриальных предприятий по производству хлеба, особенно малых и средних, что имеет значительное значение для регионов. Несмотря на то, что к концу июня рост цен на муку замедлился, он все еще остается на очень высоком уровне, отметили в НСХ. Текущее повышение цен на сырье может повлиять на конечную стоимость хлеба: сейчас она увеличивается примерно на 10% в зависимости от вида и сорта — около 3 руб. за батон или буханку, подсчитал союз.



Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко считает, что ситуация на рынке стабильнее, чем описывают хлебопекарные предприятия. Он утверждает, что хотя цены на муку действительно выросли за последний месяц, они не достигли уровней, о которых говорит НСХ. Это объясняется значительным повышением цен на зерно, в первую очередь на пшеницу. Свириденко в разговоре с РБК отметил, что в некоторых регионах цены на муку начали снижаться после значительного роста, а в других повышение продолжается, но уже не так заметно. Согласно мониторингу союза, повышение цен на муку в среднем составляло около 20-50 коп./кг в зависимости от региона. Свириденко сомневается, что цены на муку массово выросли на 30% менее чем за месяц. Он также обращает внимание, что доля муки в себестоимости хлеба составляет около 20%, поэтому даже значительное повышение цен на муку приведет к незначительному увеличению общей себестоимости хлеба.



Свириденко также отметил, что увеличение экспорта муки на самом деле способствует снижению ее стоимости на внутреннем рынке, поскольку производственные мощности в России избыточны. Поэтому предложение ограничить экспорт продукции мукомольных предприятий он считает экономически нецелесообразным. В Минсельхозе оценивают текущую ситуацию на рынке хлеба и муки как устойчивую. По информации ведомства, к 26 июня средняя отпускная цена пшеничной муки составляет 24,9 руб./кг. За последний год цена увеличилась всего на 2,9%, что ниже уровня инфляции. Более того, сейчас мука стоит на 10,9% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.



Урожай зерна прошлого сезона, даже с учетом экспорта, обеспечивает достаточный объем сырья для нужд внутреннего рынка хлебопечения, подчеркивает представитель агроведомства. Предложение муки на рынке значительно превышает спрос со стороны хлебопекарной отрасли, и Минсельхоз не получал сообщений о нехватке продукции от бизнеса. Производство муки в России продолжает расти. Согласно данным Росстата, представленным министерством, с января по май текущего года было произведено более 4,2 млн т муки, что на 8,8% больше, чем годом ранее. В Минсельхозе ожидают, что при таких условиях и других факторах ценовая ситуация на рынке будет оставаться стабильной и в будущем.



Заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов говорит, что средние оптовые цены на пшеничную муку высшего сорта в конце июня составили 25,9 тыс. руб./т. В мае они были на уровне 22,5 тыс. руб./т. Он сказал «Агроинвестору», что рост цен на пшеницу, и, как следствие, муку, связан с восстановлением рентабельности аграриев. «Он был контролируемый и достаточно ожидаемый. Рекордные урожаи последних двух сезонов и излишки, давящие на рынок, но благополучно отправленные на экспорт, привели к существенному падению цен в прошлые периоды», — отметил эксперт.



Сейчас, перед началом нового сезона, цены фактически начинают восстановление к экономически оправданному уровню, потому что два предыдущих года держались предельно низкие цены, напоминает Леонов. Кроме того, корректировка экспортной пошлины привела к небольшому росту цен на внутреннем рынке и позволила им прийти к соответствию с общими рыночными тенденциями. «Однако дальнейшего взрывного роста, с учетом механизма демпферных пошлин, мы не ожидаем. На данный момент цены на пшеницу снижаются ввиду укрепления курса рубля, падения мировых котировок, высокой стартовой урожайности в России и ожиданий по снижению цен на зерно нового урожая», — рассуждает Леонов. По его данным, средние розничные цены на пшеничную муку также имеют динамику к снижению: по данным на конец июня они составляли 50,9 руб./кг, что на 0,2% ниже месяца ранее.



Научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский говорит, что розничные цены на пшеничную муку в конце июня находились на низком уровне — с учетом инфляции они были ниже на 4,5% чем год назад, и на 9,1% меньше среднего значения за предыдущие пять лет. При этом рост цен на хлебобулочные изделия за последний год превысил уровень инфляции на 3,6%, то есть удорожание хлеба происходило за счет факторов, не связанных с ценами на муку и зерно. «Рост цен на зерно на мировых рынках в апреле-мае текущего года перешедший в повышение внутренних российских цен вполне обосновано мог перейти в рост цен на муку, учитывая доминирующую долю зерна в структуре затрат мукомолов и их опасения по дальнейшему удорожанию сырья. Однако произошедший в июне откат цен на зерно должен вернуть цены на муку на прежний уровень», — сказал эксперт «Агроинвестору».



Поскольку ожидаемый урожай с большим запасом перекрывает внутренние потребности, Терновский считает, что его размер не окажет существенного влияния на цены на зерно, которые по-прежнему будут в значительной степени транслироваться с мирового рынка с учетом сглаживающего влияния экспортной пошлины. В этих условиях заметных факторов роста цен на зерно и муку нет, подчеркнул Терновский. Но даже если конъюнктура изменится, то их удорожание в незначительной степени перейдет в рост розничных цен на хлеб, в структуре которых преобладают затраты, связанные с производством, логистикой и торговлей, а не со стоимостью сырья, заключил эксперт.



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