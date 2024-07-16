Структура ГК «Рост» вложит около 40 млрд рублей в глубокую переработку зерна

Плановая мощность переработки составит 3,5 тысячи тонн кукурузы в сутки Д. Абрамов

«Амирост» (входит в ГК «Рост») вложит в строительство первой очереди завода по глубокой переработке кукурузы в Азове (Ростовская область) около 40 млрд руб., пишет «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора компании Евгения Гладышева. По его словам, ввод первой очереди запланирован на конец 2026 года. На этом этапе мощность переработки составит 1,25 тыс. т кукурузы в сутки. После завершения реализации проекта в 2028—2029 годах перерабатывающая мощность предприятия увеличится до 3,5 тыс. т кукурузы в сутки.



Окончательная стоимость проекта и ассортимент выпускаемых продуктов находятся в стадии разработки, отметил Гладышев. Проект направлен на импортозамещение крахмала, крахмалосодержащих продуктов, пищевых и кормовых добавок. По словам руководителя, в последние десятилетия это направление в России полностью зависело от импорта и почти не развивалось из-за технологической сложности и крайне высокой стоимости такого рода проектов. «При этом важно понимать, что соответствующие пищевые добавки являются незаменимым ингредиентом для пищевой и кондитерской отраслей, выпуска детского и диетического питания, а также предприятий фармацевтической отрасли», — подчеркнул он, уточнив, что продукцию завода планируется поставлять как на внутренний, так и на внешний рынки.



В июне в ходе Петербургского международного экономического форума «Амирост» и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве, которое предполагает проектное финансирование банком строительства предприятия по глубокой переработке кукурузы, пшеницы и желтого гороха в Ростовской области, писал «Агроинвестор». Сбер тогда сообщал, что завод будет выпускать сырье для медицинской и фармакологической промышленности, в том числе для производства медицинской глюкозы и кровезаменителей. Объем инвестиций в проект на тот момент не раскрывался.



ООО «Амирост» основано в марте 2023 года. Основной вид деятельности — производство крахмала и крахмалосодержащей продукции. Бенефициарами компании изначально были учредители и владельцы одного из крупнейших производителей тепличный овощей, ГК «Рост», Сергей Рукин (78%) и Дмитрий Лашин (22%). С апреля этого года, по данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, 100% владеет «Амирост Холдинг», который возглавляет Рукин. О том, что «Рост» планирует развивать новое направление — переработку зерна, стало известно в апреле прошлого года. Представитель компании говорил «Ведомостям», что группа имеет возможность расти и диверсифицировать бизнес.



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