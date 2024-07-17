«Грейн Гейтс» в сезоне-2023/24 стала крупнейшим экспортером зерна из России

В прошедшем сезоне Россия экспортировала более 70 млн тонн зерна «Грейн Гейтс»

По итогам сезона-2023/24 компания «Грейн Гейтс» отгрузила на внешние рынки 14,1 млн т сельхозпродукции и стала крупнейшим экспортером зерна из России. По сравнению с 2022/23 сельхозгодом, когда за рубеж было отправлено 7,8 млн т грузов, поставки увеличились на 81%. Основная часть экспорта компании пришлась на зерновые культуры — пшеницу, ячмень и кукурузу. Также в прошедшем сезоне «Грейн Гейтс» вывозила свекловичный жом и мелассу.



География поставок компании расширилась с 26 стран в сезоне-2022/23 до 42 в прошедшем сельхозгоду. Основными направлениями экспорта стали Египет, Турция, Ливия, Алжир и Индонезия. Также «Грейн Гейтс» расширил каналы перевалки грузов: в сезоне-2023/24 компания увеличила свое присутствие в портах на глубокой воде (Туапсе и Высоцк) и на малой воде (порты Оля, Ейск, Эльдако и другие).



Гендиректор «Грейн Гейтс» Илья Алиев, слова которого приводятся в сообщении компании, отметил, что она планирует закрепить достигнутый в прошедшем сезоне результат. «Компания разрабатывает широкий спектр инструментов для налаживания торгово-логистических каналов. В сезоне-2023/24 мы развивали контейнерные перевозки, благодаря чему значительно сократился объем промежуточных погрузочно-разгрузочных работ при доставке груза получателю. В планах на следующий сезон — наращивать объемы поставок и увеличивать свое присутствие на международной арене», — сказал топ-менеджер.



По предварительным данным аналитического центра «Русагротранса», в прошедшем сезоне Россия экспортировала более 70 млн т зерна, включая 55,4 млн т пшеницы. Это на 18% больше, чем в предыдущем сельхозгоду. Доля нашей страны на мировом рынке пшеницы выросла с 25% в сезоне-2022/23 до 28%. Поставки ячменя превысили 8 млн т, что позволило России впервые стать крупнейшим в мире экспортером этой агрокультуры. Экспорт кукурузы также был рекордным и составил около 7 т. Крупнейшими покупателями российского зерна в прошедшем сезоне стали Турция (8,9 млн т), Египет (8,7 млн т), Иран (7 млн т), Саудовская Аравия (4,5 млн т) и Бангладеш (3,8 млн т).



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