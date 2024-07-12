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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Деметра-Холдинг» закончил сезон-2023/24 с рекордными показателями

Общая перевалка на терминалах холдинга выросла на 22%

| Агроинвестор |

Зерновой терминальный комплекс «Тамань» увеличил объем перевалки на 1 млн тонн
Зерновой терминальный комплекс «Тамань» увеличил объем перевалки на 1 млн тонн

в завершившемся сезоне-2023/24 поставил исторические рекорды по перевалке, отгрузкам и перевозкам зерна. Так, общая перевалка на терминалах холдинга достигла 12,5 млн т, что на 22% выше показателя 2022/23 сельхозгода, когда было перевалено 10,2 млн т продукции. В том числе Новороссийский зерновой терминал перевалил 7,1 млн т зерновых грузов против 5,8 млн т сезоном ранее, Зерновой терминальный комплекс «Тамань» - 5,4 млн т против 4,4 млн т.

Отгрузки с собственных элеваторов составили 1,2 млн т — это в два раза больше, чем в сезоне-2022/23 (546,5 тыс. т). В том числе на Ипатовском комбинате хлебопродуктов (Ставропольский край) отгрузки выросли с 222,4 тыс. т до 461,6 тыс. т, на Октябрьском (Волгоградская область) — с 247,3 тыс. т до 436,1 тыс. т. Чернышковский элеватор (Волгоградская область) после присоединения к в сентябре 2023 года до июля 2024-го отгрузил 110,5 тыс. т зерна, Димитровградский (Ульяновская область) за такой же период — 134,9 тыс. т.

Это результат инвестиционной программы по модернизации элеваторов, а также внедрения технологии маршрутизации, поясняет компания. Маршрутизация позволяет элеваторам вывозить больше грузов и сокращать время в пути в 1,5-2 раза. В прошедшем сезоне четыре элеватора в сумме отправили 321 маршрут общим объемом почти 1,1 млн т. Лидером стал Ипатовский комбинат хлебопродуктов, отправивший 135 маршрутов с 461,6 тыс. т зерна.

По железной дороге в прошедшем сезоне было перевезено 16,7 млн т аграрных грузов (на 10% больше, чем в 2022/23-м), из них в направлении экспортных сухопутных и глубоководных терминалов — 12 млн т (рост на 25%). Организовано 78,5 тыс. груженых вагоноотправок в составе маршрутов общим объемом 5,7 млн т. Автотранспортом при помощи платформы Smartseeds перевезено 2,9 млн т урожая против 2,1 млн т сезоном ранее.

— крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые терминалы — Новороссийский зерновой терминал (100%), (35,36%), Зерновой терминальный комплекс «Тамань» (50%). Также холдингу принадлежат 50% минус одна акции в «Объединенной зерновой компании», 100% железнодорожных операторов «», «ЛП Транс», «Грузовая компания» и «ТрансЛес», а также более 75% доли Smartseeds — ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России. Кроме того, компании принадлежит 100% акций зернового трейдера «Деметра Трейдинг», а также Ипатовского комбината хлебопродуктов, Октябрьского, Чернышковского и Димитровградского элеваторов.

Ключевыми событиями в прошедшем аграрном сезоне стали запуск собственных товарных аукционов на Национальной товарной бирже, подписание Концессионного соглашения о строительстве железнодорожной инфраструктуры в Тамани и реализация проекта «Производительность труда» на Новороссийском зерновом терминале.

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