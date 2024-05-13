«Брянский сад» запустил первую очередь плодохранилища

К 2026 году компания планирует увеличить производство до более чем 8 тысяч тонн Е. Максимова

Компания «Брянский сад» запустила первую очередь плодохранилища мощностью 5 тыс. т. Его торжественное открытие, на котором присутствовала корреспондент «Агроинвестора», состоялось в деревне Павлинки Брянской области. Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот в ходе мероприятия отметил, что «Брянский сад» важен для региона, в том числе для создания рабочих мест. Заместитель губернатора области Борис Грибанов сказал, что сегодня садоводство является важным направлением бизнеса для региона. Из областного бюджета на его поддержку ежегодно выделяется 100 млн руб.



«Сегодня невозможно создать сад без господдержки. Наше предприятие получает 750 тыс. руб. на гектар в виде господдержки», — поделился руководитель «Брянского сада» Олег Кобец. Также компания получила поддержку на строительство плодохранилища — ей возместили 20% понесенных капзатрат.







Для сортировки яблок «Брянский сад» купил линию Remoon в Китае. «Мы первая российская компания, которая привезла в Россию оборудование этого производителя», — обратил внимание Олег Кобец. Мощность линии позволяет обрабатывать 500 яблок в минуту. Подготовленные плоды закладываются на хранение на склады с регулируемой газовой средой, где могут лежать до нового урожая. Климатическое оборудование компания приобрела в Словении.



Первые посадки яблонь «Брянский сад» заложил в 2018 году. В прошлом году урожай яблок в компании составил 2,4 тыс. т. В 2024-м предприятие рассчитывает собрать с 260 га интенсивных садов 5 тыс. т плодов, а к 2026-му нарастить производство до 8,2 тыс. т. Также в планах компании — построить вторую линию плодохранилища, мощность которой также составит 5 тыс. т единовременного хранения.



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