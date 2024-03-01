В Дагестане заложили первый сад для промышленного выращивания голубики

Спрос на голубику в России сейчас очень высокий Pixabay

В Магарамкентском районе Дагестана заложили первый сад с голубикой на площади 1 га. По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, площадь сада будет увеличена до 5 га к осени. В данный момент в саду высажено 3,5 тыс. кустов здорового посадочного материала. Этот проект по разведению ягодного сада является уникальным для региона и стал возможным благодаря инвестициям агрария Леонида Обухова из Нижегородской области. В 2023 году в Дагестане было произведено более 7,5 тыс. т ягодных культур, что составляет почти 40% от общего объема выращенных ягод в Северо-Кавказском федеральном округе.

Гендиректор агентства Fruitnews Ирина Козий сказала «Агроинвестору», что спрос на голубику в России сейчас очень высокий. На российском рынке это вторая по популярности культура после клубники. «Эта ягода очень хорошо продается, в частности, в розничных сетях. Если говорить о перспективах проекта, то 1 га — достаточно мало для организации реализации продукта, 5 га — выглядит более реалистично», — говорит эксперт. По ее словам, голубика — сложная, прихотливая в выращивании культура, требующая специальной подготовки почвы при закладке насаждений. Козий отметила, что иногда подобные проекты не удается воплотить до коммерческой стадии.



По предварительным данным Минсельхоза, в 2023 году объем сбора фруктов и ягод в организованном секторе превысил 1,75 млн т, что на 1,9% больше, чем в 2022 году. Рост производства министерство связывает в основном с активной посадкой современных интенсивных садов и питомников общей площадью около 13,3 тыс. га. В июле прошлого года Минсельхоз заявлял, что к 2030 году самообеспеченность России фруктами и ягодами может достигнуть 50%. В 2022 году этот показатель для яблок составлял 80%.



Предполагается, что рост будет стимулирован мерами государственной поддержки. Директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов ранее заявлял, что к 2030 году производство ягодных культур (голубики, малины, земляники, ежевики, клюквы) в России может увеличиться в три раза до 56 тыс. т в товарном секторе. В июне прошлого года эксперты Россельхозбанка прогнозировали увеличение сбора ягод в России на 15% к 2025 году. В 2022 году объем сбора ягод составил 690 тыс. т, что соответствует среднему значению за последние пять лет. По прогнозам, к 2025 году этот объем может достичь 800 тыс. т благодаря реализации инвестиционных проектов в области производства и переработки ягод. Эксперты напоминали, что личные подсобные хозяйства обеспечивают более 97% всего сбора ягод.



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