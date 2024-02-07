Как изменится механизм льготного кредитования АПК

При изменении ключевой ставки процент по кредитам для заемщика будет меняться А. Гордеев

Из-за жесткой денежно-кредитной политики Минсельхоз изменит механизм льготного кредитования АПК. Ранее льготные кредиты агросектору выдавались по ставке не выше 5%, теперь же ставку по ним решено сделать плавающей. Предполагается, что новые правила начнут действовать уже с 10 февраля — они согласованы с Минфином, Минэкономразвития и профильным вице-премьером Викторией Абрамченко.



Формулы расчета ставки будут разными для приоритетных направлений, в которых не достигнуты показатели продовольственной безопасности, и остальных отраслей агросектора. Среди первых Минсельхоз выделяет селекцию, генетику, молочное скотоводство, птицеводство, производство яиц, хлебопекарные и мукомольные производства, а также пункты по первичной переработке животноводства, в числе «остальных» направлений замминистра сельского хозяйства Елена Фастова ранее называла, в частности, мелиорацию и маркировку.



Для приоритетных направлений ставка будет рассчитываться как 30% от ключевой ставки ЦБ плюс 2%, для вторых — 50% плюс 2%. Например, при текущем значении ключевой ставки (16%) для приоритетных направлений кредиты будут выдаваться под 6,8%, для прочих — под 10%, пишет «Коммерсантъ». В Минсельхозе отмечают, что при изменении ключевой ставки процент по кредитам для заемщиков также будет меняться.



Изменение механизма льготного кредитования, безусловно, ухудшит условия финансирования агросектора, но это решение ожидаемо с учетом роста инфляции и ключевой ставки, сказал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Не менее важно, добавляет он, чтобы кредиты даже с такой сравнительно высокой льготной ставкой были доступны для аграриев.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут напоминает, что Минсельхоз ранее анонсировал планы субсидировать долю от ставки ЦБ. То есть этот вопрос проработан. «В целом понять такое решение можно: объемы субсидирования ограничены, а у Минсельхоза есть желание выдать как можно больше кредитов, которые в условиях снижения доходности сельхозпроизводителей являются одним из немногих способов поддержать их активность», — сказал «Агроинвестору» Корбут.



Однако, продолжает он, не совсем понятно разделение отраслей на приоритетные и не приоритетные, так как ранее агроведомство объединило стимулирующую и компенсирующую субсидии. Это решение было связано с достижением показателей Доктрины продовольственной безопасности по производству ряда продуктов, поясняла тогда Фастова. Сейчас же получается, что направления, нуждающиеся в дополнительном стимулировании, есть, рассуждает Корбут. По его мнению, это разделение на приоритетные и остальные логично, но все же самые приоритетные — селекция и генетика, которые являются основной сельского хозяйства. Для них ставка могла быть еще ниже, считает эксперт.



После проблем конца прошлого года понятно включение в приоритетные направления и производства мяса птицы и яиц, однако ранее Минсельхоз оставлял эти отрасли без долгосрочного льготного кредитования, обращает внимание Корбут. «Не совсем понятно, что подразумевается под мукомольным и хлебопекарным производством. Если это расчет на то, что будет производиться больше муки, то вопрос в том, зачем это?», — говорит он. Наиболее странным Корбут считает невключение в список сельскохозяйственной техники, а также инфраструктуры — элеваторов и хранилищ. Все же техническое состояние отрасли улучшается не такими темпами, как хотелось бы, а сроки окупаемости подобных проектов слишком длительные, объясняет он. Инфраструктура определяет возможности сбыта, которые влияют на дополнительные стимулы к производству, заключил Корбут.



Фокусирование поддержки на приоритетных отраслях в АПК может быть целесообразным и правильным с точки зрения стратегического развития и продовольственной безопасности страны, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Особенно это актуально для тех отраслей, где показатели продовольственной безопасности еще не достигнуты. По его мнению, поддержка может способствовать технологическим инновациям, повышению производительности и улучшению качества продукции. Однако важно учитывать потребности и других отраслей АПК, которые могут быть не менее значимы для экономики и пострадать без адекватной поддержки, прокомментировал «Агроинвестору» Кабаков. По его мнению, в случае существенного сокращения помощи не приоритетных отраслей существуют риски возникновения негативных процессов: снижение производства, потеря рабочих мест и даже усиление монополизации отдельных сегментов рынка, если малые и средние производители не смогут конкурировать с крупными игроками.



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