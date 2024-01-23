Выдача льготных кредитов для аграриев будет зависеть от ключевой ставки ЦБ

Молочная отрасль при ключевой ставке ЦБ в 16% будет получать кредиты под 6,8% Т. Кулистикова

Минсельхоз планирует внести изменения в механизм льготного кредитования аграриев. Конечная льготная ставка для заемщиков будет зависеть от ключевой ставки Центрально Банка. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал в ходе XV съезда Национального союза производителей молока («Союзмолоко»). Он пояснил, что в противном случае у министерства не останется ресурсов, чтобы стабильно обеспечивать аграриев льготными кредитами. Когда именно начнут действовать изменения, министр не уточнил.



По словам Патрушева, молочная отрасль при ключевой ставке ЦБ в 16% будет получать кредиты под 6,8%. В случае снижения ключевой ставки, конечная ставка для заемщика будет уменьшаться. «Это будет живой механизм, в рамках которого мы сможем пересматривать уже действующие кредитные договоры. Для других подотраслей сельского хозяйства ставка будет выше, но тоже будет снижаться в зависимости от уровня ключевой ставки», — рассказал Патрушев. Министр также отметил, что Минсельхоз не планирует увеличивать максимальную сумму кредита на одного заемщика. Сейчас она составляет 600 млн руб. Такое решение он объяснил ограниченным бюджетом. «Если бы нам дали больше денег, мы бы увеличили эту сумму», — сказал глава агроведомства.



В декабре прошлого года Совет директоров Банка России принял решение увеличить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 16%. Это было пятое повышение ставки с июля, и за это время она выросла на 8,5 процентных пункта. В сообщении ЦБ отмечалось, что инфляционное давление остается на высоком уровне. Банк России объяснял усиление ценового давления более быстрым ростом внутреннего спроса по сравнению с возможностями расширения производства товаров и услуг. Глава Сбера Герман Греф тогда говорил в интервью телеканалу «Россия-24», что, по его мнению, ЦБ начнет снижать ключевую ставку после первого квартала 2024 года. 11 января президент Владимир Путин говорил, что текущая ключевая ставка ЦБ в 16% носит временный характер и будет меняться по мере подавления инфляции, писал ТАСС.



На съезде «Союзмолоко» Патрушев также сообщил, что в 2023 году производство молока в России достигло 33,5 млн т, что на 0,5 млн т больше, чем в 2022-м. Он подчеркнул, что последние пять лет производство сырого молока увеличивается. «В некоторые годы этот прирост составлял даже 700-800 тыс. т», — добавил он. Министр также сообщил о росте производства основных категорий молочной продукции в 2023 году: сливок — на 21%, сыров — на 16%, мороженого — на 12%, сухих молочных продуктов — на 8%.



Патрушев отметил увеличение производительности в молочном животноводстве и хорошо организованную работу по созданию современных производственных мощностей. За последние пять лет было запущено более 900 современных молочных комплексов, которые работают с повышенной производительностью и способствуют увеличению объемов производства. Напоминая о Доктрине продовольственной безопасности, согласно которой самообеспеченность молочной продукцией должна составлять 90%, Патрушев отметил, что Россия обеспечена этим продуктом на 85%. «Важно учитывать при расчете этого показателя наши импортные поставки. Основная часть импорта приходится на республику Беларусь. В 2023 году мы импортировали более 5,5 млн т сырого молока. Главным образом мы закупаем сыры, сливочное масло, кисломолочную продукцию и питьевое молоко. Совместно с белорусскими товарами мы практически полностью обеспечиваем рынок этой продукцией в рамках нашего Союзного государства», — сообщил Патрушев.

