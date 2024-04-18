Китайская Famsun Group построит зерновой терминал в Дагестане

Сейчас перевалочные возможности в махачкалинском порту составляют 500 тысяч тонн в год «Махачкалинский морской торговый порт»

Компания Famsun Group из Китая планирует построить зерновой терминал в Махачкалинском морском торговом порту (ММТП), сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана. Мощность терминала составит 1,5 млн т в год с возможностью хранения до 100 тыс. т зерна единовременно. Текущие перевалочные возможности в махачкалинском порту составляют 500 тыс. т в год. Представители холдинга уже презентовали этот проект в Махачкале, а также в России.



В марте РБК писал, что президент России учредил АО «Север-Юг» с полным включением 100% акций Махачкалинского морского торгового порта в его уставной капитал. Правительству было поручено заключить соглашение со стратегическим инвестором, который сможет приобрести долю в 51% акций. В случае выполнения всех обязательств, инвестор может полностью выкупить порт в течение пяти лет.



Famsun Group — ведущий азиатский производитель и поставщик комплексных решений в области обработки и хранения зерна, производства кормов, переработки масличных культур и промышленной автоматизации. В России компания уже реализовала проект по строительству хранилищ для зерна для грузового терминала в Забайкальске. На XI конференции «Техника и технологии для портов и грузовых терминалов» в Санкт-Петербурге представители компании рассказывали о планах локализации производства силосных башен в Новосибирске, писал «Интерфакс».



По данным за 2023 год, Махачкалинский морской порт увеличил объем перевалки грузов на 5,9% до 2,9 млн т. Исполняющий обязанности генерального директора порта Рустам Керимов отмечал, что основными факторами роста грузооборота стали экспорт зерновых культур и импорт строительных материалов, включая цемент и клинкер. ММТП — единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, принимает суда длиной до 150 м с осадкой до 4,5 м. Порт объединяет комплексы по перевалке сухих грузов, светлых и темных нефтепродуктов (7,9 млн т), причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров (1,2 млн т), железнодорожный и автопаромный терминалы (1,3 млн т), а также зерновой терминал (0,5 млн т).



Famsun Group специализируется на разработке и поставке комплексных решений в области производства оборудования для помола, обработки и хранения зерна, а также переработки масличных культур. Компания разработала более 700 моделей техники. Famsun Group управляет пятью производственными площадками, более 50 агентствами, станциями продаж и обслуживания, а также складами запасных частей по всему миру. Штаб-квартира компании находится в Янчжоу (Китай).



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