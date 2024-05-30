ГК «Содружество» начала строительство третьей очереди производственного комплекса в Курской области

Первые мощности маслоэкстракционного завода на площадке «Курскагротерминала» были запущены в 2022 году Pixabay

Компания «Курскагротерминал» (структура группы «Содружество») продолжает реализацию инвестиционного проекта по строительству производственно-логистического комплекса по переработке масличных культур в Курской области. В строительство третьей очереди планируется вложить 17,9 млрд руб., пишет «Коммерсантъ». В результате запуска завода второй очереди в 2023 году компания стала крупнейшим заводом в Европе по переработке масличных культур, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.



«Курскагротерминал» начал строительство производственно-логистического комплекса в 2020 году с оценочным объемом инвестиций 12,2 млрд руб. Заявленная производственная мощность предполагает выпуск до 85 тыс. т соевого масла и 300 тыс. т соевого шрота, а также до 200 тыс. т подсолнечного масла и 200 тыс. т жмыха в год. Рядом с комплексом также разместился элеватор для хранения сырья и железнодорожный участок. К 2021 году компания заявила об увеличении инвестиций до 25,6 млрд руб. на две очереди проекта. Первые мощности маслоэкстракционного завода на площадке «Курскагротерминала» были запущены в 2022 году.



В эксплуатацию уже введены две очереди маслоэкстракционного завода общей мощностью переработки 1 млн т в год подсолнечника, рапса, сои и льна, а также линия по производству высокопротеинового подсолнечного шрота и два цеха по производству лецитина. Также на территории комплексы размещены склады для зерновых и бобовых культур объемом свыше 750 тыс. кубических метров, и хранилище растительных масел объемом около 60 тыс. кубических метров. Компания также располагает собственным железнодорожным терминалом протяженностью 15 км.



Аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой сказал «Агроинвестору», что перспективы реализации проекта выглядят весьма оптимистично, особенно с точки зрения территориального расположения предприятия, ведь в Центральной России собирают весьма внушительные объемы масличных культур. На этом фоне проблем с сырьем у компании возникнуть не должно, считает аналитик. «Однако не стоит забывать о серьезной конкуренции со стороны других маслозаводов в ЦФО, которые также способны переработать внушительные объемы маслосемян и предложить за масличные сельхозпроизводителям более конкурентную цену, — рассуждает Лозовой. — Безусловно, издержки в ходе реализации инвестпроекта могли вырасти: основным пробелом по-прежнему остается вопрос поставки оборудования, ведь раньше отечественные МЭЗы зачастую закупали его в Европе, а сейчас по большей части приходится переориентироваться на Китай или на российских поставщиков, которых пока еще не так много».



Что касается реализации готовой продукции, то, по словам Лозового, по части масел это в основном экспортная история, особенно по соевому и рапсовому. Он отметил, что шрота востребованы как на внутреннем рынке, так и за рубежом, но в условиях предстоящего с 1 июля повышения пошлин со стороны ЕС, куда уходили большие объемы подсолнечного и рапсового шрота, участникам российского рынка придется перестроить маршруты поставок. К перспективным направлениям можно отнести некоторые страны СНГ, Китай, Турцию, Бангладеш, Египет, ОАЭ и другие, перечислил аналитик.



В 2022 году «Курскагротерминал» произвел и отправил более 80 тыс. т нерафинированного растительного масла, 79,8 тыс. т соевого шрота, 57,6 тыс. т подсолнечного шрота, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова исполнительного директора компании Игоря Бондарука. В конце 2023 года планировалось произвести и отправить потребителям 463 тыс. т нерафинированного растительного масла и почти 900 тыс. т шрота.



Согласно данным Rusprofile, «Курскагротерминал» было зарегистрировано в январе 2019 года в Курской области. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., основной вид деятельности — производство нерафинированных растительных масел и их фракций. Учредителем компании является калининградское ООО «Содружество Рус» (100%), бенефициары которого не разглашаются. Управляющая компания «Содружество» осуществляет руководство. Выручка компании в 2022 году составила 8,6 млрд руб., чистый убыток — 1,8 млрд руб.



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