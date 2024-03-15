«Моршанский МЭЗ» запустил маслоэкстракционный завод в Тамбовской области

Экспорт тамбовского масла за прошлый год вырос на 4% Администрация Моршанского МО

«Моршанский МЭЗ» запустил в Тамбовской области маслоэкстракционный завод мощностью переработки 600 т семян подсолнечника в сутки, сообщила пресс-служба правительства региона. Общие инвестиции в проект составили более 2 млрд руб. На предприятии создано 130 рабочих мест, еще 30 планируется открыть при достижении проектной мощности. Запуск новых мощностей увеличит производство растительного масла в регионе со 168 тыс. т до 250 тыс. т в год. На заводе также планируется выпускать шрот.

Рост сырьевой базы способствует активному развитию пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Эти отрасли ежегодно демонстрируют позитивную динамику и составляют почти 50% отгруженной продукции в сфере обрабатывающей промышленности. По итогам 2023 года Тамбовская область вошла в топ-5 лидеров ЦФО по производству не только растительного масла, но также муки, мяса и сахара. С увеличением урожая подсолнечника растет экспортный потенциал масложировой отрасли. Экспорт тамбовского масла за прошлый год вырос на 4% по сравнению с 2022 годом, основные покупатели — Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Китай.



О строительстве этого МЭЗа стало известно еще в 2020 году. Тогда пресс-служба правительства региона сообщала, что предприятие разместится на участке площадью 5 га в поселке Устьинский. Его перерабатывающая мощность тогда озвучивалась в размере 330 тыс. т в год: здесь планировалось производить концентрированные корма, соевый и подсолнечный шрот, перерабатывать рапс и рыжик. Первую очередь объекта должны были ввести в эксплуатацию в 2021-м. Инвестором выступает воронежская группа «АгроТехХолдинг», которая в мае 2020 года под реализацию проекта зарегистрировала компанию «Моршанский МЭЗ».



Согласно данным Rusprofile, «Моршанский МЭЗ» зарегистрирован в 2020 году в Тамбовской области. Учредителями являют шесть человек — Александр Шалаев (доля 20%), Роман Соколов (20%), Светлана Кривоносова (15%), Дмитрий Семенихин (15%), Сергей Говоров (15%) и Сергей Зуев (15%). Выручка предприятия в 2022 году составила 159 млн руб.



Между тем, по результатам 2023 года лидером по закупкам российского подсолнечного масла стала Индия, увеличившая объем импорта более чем в два раза, пишет поле.рф со ссылкой на Масложировой союз. В прошлом году Индия приобрела 926 тыс. т подсолнечного масла, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 432 тыс. т. «Растительные масла играют ключевую роль в питании населения Индии, и их потребление растет ежегодно. В прошлом году мировые цены на подсолнечное масло были низкими по сравнению с пальмовым и соевым маслами, что побудило индийских импортеров перейти на закупку более ценного для питания подсолнечного масла, увеличив общий объем импорта на 1 млн т по сравнению с 2022 годом», — пояснил изданию исполнительный директор союза Михаил Мальцев.



Он отметил, что Индия давно является одним из крупнейших покупателей российской сельхозпродукции, мировые цены на масла сохраняются на уровне прошлого года, что способствует ожиданиям Масложирового союза относительно дальнейшего роста объемов поставок. Например, в январе 2024 года Индия приобрела 124,6 тыс. т подсолнечного масла, а в феврале — уже 185,3 тыс. т.



На втором месте среди импортеров российского подсолнечного масла по итогам прошлого года оказался Китай с объемом закупок 910 тыс. т. Это в 3,6 раза больше по сравнению с 2022 годом (254 тыс. т). Турция заняла третье место, уменьшив закупки подсолнечного масла до 562 тыс. т в 2023 году с лидерской позиции в 2022 году. Иран занял четвертое место с объемом закупок в 520 тыс. т (487 тыс. т в 2022 году), а на пятое место поднялся Египет, закупивший 416 тыс. т против 183 тыс. т в 2022 году.



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