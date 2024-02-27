В Татарстане построят МЭЗ за 5,5 млрд рублей

Татарстан — один из крупнейших переработчиков масличных культур в Поволжье «Август»

В 2024 году в Бугульме (Татарстан), на территории элеваторного комплекса «Август — Лениногорск», планируется начать строительство маслоэкстракционного завода, сообщил в своем Telegram-канале глава района Линар Закиров. «Татар Информ» со ссылкой на заявление главы управления сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ильдара Исмагилова пишет, что общая сумма инвестиций в проект составит 5,5 млрд руб.



Строительство элеваторного комплекса «Август — Лениногорск» началось в 2023 году. Предполагаемая мощность составит 112 тыс. т хранения зерновых и масличных культур. По словам Закирова, на данный момент в проект вложено 52 млн руб., планируется инвестировать еще 3,5 млрд руб. В текущем году завершится строительство объектов первой очереди.



Аналитик OleoScope Кирилл Лозовой говорит, что Татарстан — один из крупнейших переработчиков масличных культур в Поволжье, регион уступает по объемам мощностей в ПФО только Саратовской и Самарской областям. К концу прошлого года в республике были готовы перерабатывать порядка 1,2 млн т маслосемян — это примерно 4% от возможностей всей России (30,9 млн т) и около 20% — от ПФО (6,2 млн т), сказал эксперт «Агроинвестору». Объем вложений в новый проект он назвал «весьма приличным», что может говорить о серьезных намерениях инвестора закрепиться на этом рынке. Поволжье — ведущий российский производитель подсолнечника. В Татарстане кроме этой культуры также выращивают рапс и лен.



Из рисков для проекта Лозовой выделил высокую концентрацию предприятий в макрорегионе. «Новым игрокам нужно быть готовым к серьезной конкуренции с давними участниками рынка, а особенно с крупнейшим переработчиком масличных в Татарстане — Казанским маслоэкстракционным заводом, входящим в ГК «Нэфис», — считает аналитик. — МЭЗы Поволжья способны перерабатывать больше сырья, чем производят в самом федеральном округе. Многие компании активно заходят в масложировой сектор в силу привлекательности этого бизнес-направления, а особенно при текущих мерах госрегулирования экспорта в отношении масличных».



Однако в условиях такой высокой конкуренции среди переработчиков важно четко выстраивать торговую стратегию не только в отношении закупки сырья, но и для готовой продукции, отмечает Лозовой. Необходимо работать преимущественно по ориентированной на экспорт модели, поставки за рубеж могут идти как в страны ближнего зарубежья, так и в более отдаленные регионы — например, в Иран через Каспийский бассейн. Впрочем, сбыт необходимо организовывать и для внутреннего рынка, где востребовано не только масло, но еще и шрот и жмых, продолжает эксперт. «В целом из-за высокой конкуренции за сырье российским компаниям целесообразней инвестировать в проекты по глубокой переработке масличных с дальнейшим выпуском продукции более высоких переделов: рафинированного масла, лецитина, изолята, маргарина, спреда и так далее», — заключил Лозовой.



Согласно данным Rusprofile, ООО «Август — Лениногорск» зарегистрировано в 2020 году в Татарстане. Уставный капитал — 250 млн руб. Генеральный директор предприятия — Ильнур Гиниятуллин. Основной вид деятельности смешанное сельское хозяйство. Выручка компании в 2022 году составила 1,3 млрд руб., прибыль — 48 млн руб. Полноправным учредителем «Август-Лениногорск» является «Август-Муслюм».



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