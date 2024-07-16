Новороссийский зерновой терминал в сезоне-2023/24 отправил на экспорт 7,1 млн тонн зерна

В прошедшем сезоне терминал обслужил 168 сухогрузов «Деметра-Холдинг»

Новороссийский зерновой терминал (НЗТ, входит в «Деметра-Холдинг») закончил сезон-2023/24 с историческим рекордом, перевалив на морской транспорт 7,1 млн т зерна. Это на 22% больше показателя предыдущего сельхозгода, когда объем перевалки составил 5,8 млн т. Также поставлен рекорд по количеству погруженных судов: в прошедшем сезоне терминал обслужил 168 сухогрузов, тогда как в 2022/23-м — 148, сообщила пресс-служба холдинга.



Значительно увеличились объемы приемки зерна: на комплексе НЗТ в прошлом сезоне было разгружено более 52 тыс. вагонов и около 106 тыс. автомашин. Для сравнения, в 2022/23 сельхозгоду эти показатели были на уровне 40 тыс. и 96 тыс. соответственно.



По словам управляющего директора НЗТ Владислава Жукова, слова которого приводятся в сообщении холдинга, такие успехи стали возможны прежде всего благодаря постоянно внедряемым улучшениям и работе сотрудников терминала. «Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, на предприятии действует масштабная инвестиционная программа, в рамках которой мы планируем развивать каждый из пределов терминала, — сказал он. — Так, в этом году планируется завершить модернизацию на участке приема зерна с железнодорожного транспорта».



В мае на НЗТ завершилась реализация основного этапа национального проекта «Производительность труда», который начался в октябре 2023 года. В рамках проекта был проведен реинжиниринг процесса приемки зерна с железнодорожного транспорта, в части перераспределения операций в цикле выгрузки и устранения потерь в процессе. В результате время выгрузки зерна с железнодорожного транспорта сократилось на 15%, оценивала компания.



На следующих этапах полученный опыт бережливого производства будет масштабирован на остальные бизнес-процессы терминала. Согласно рекомендации Федерального Центра Компетенций (ФЦК), дальнейший рост производительности труда должен составить не менее 5% в год. Соглашение о вхождении в нацпроект «Производительность труда» НЗТ подписал с Центром в июле прошлого года. «Участие в национальном проекте позволит нам выйти на новый уровень, получив передовые знания и практические навыки для дальнейшего развития терминала», — говорил тогда Жуков. В мае он отмечал, что в результате работы по повышению производительности труда терминал смог выйти на качественно новый уровень перевалки.



В сезоне-2023/24 «Деметра-Холдинг» поставил исторические рекорды по перевалке, отгрузкам и перевозкам зерна, ранее писал «Агроинвестор». Так, общая перевалка на терминалах холдинга достигла 12,5 млн т, что на 22% выше показателя 2022/23 сельхозгода, отгрузки с собственных элеваторов увеличились в два раза и составили 1,2 млн т. По железной дороге в прошедшем сезоне было перевезено 16,7 млн т аграрных грузов (на 10% больше, чем в 2022/23-м), автотранспортом при помощи платформы Smartseeds доставлено 2,9 млн т урожая против 2,1 млн т сезоном ранее.



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