Площадь сева масличных обновила максимум В. Бычков

Посевная площадь под урожай 2024 года, согласно окончательным данным Росстата, составила около 80,19 млн га без учета новых регионов против 81,15 млн га годом ранее. Площадь гибели озимых в сельхозорганизациях и КФХ Росстат оценил на уровне 1,17 млн га против 845 тыс. га в прошлом году. Яровые по погибшим озимым посеяли на 175,9 тыс. га. В прошлом году было пересеяно свыше 243 тыс. га.



Посевы зерновых и зернобобовых в этом году сократились с 48 млн га до 46,13 млн га. Из них пшеница заняла 28,5 млн га (29,77 млн га в 2023 году), ячмень — 6,96 млн га (7,99 млн га), кукуруза — 2,6 млн га, как и в прошлом году. Продолжили сокращаться посевы ржи: агрокультурой засеяли 668 тыс. га против 834 тыс. га под урожай-2023. Также примерно на 200 тыс. га, до 1,7 млн га снизились посевы овса, с 1,23 млн га до менее чем 1,1 млн га — гречихи. Площади под просом уменьшились на 6 тыс. га, до 292 тыс. га. Зато риса посеяли на 17 тыс. га больше, чем в прошлом году — 207 тыс. га. При этом площадь сева зернобобовых выросла почти на 1 млн га и составила 3,91 млн га. В том числе горох занял 2,22 млн га — плюс 320 тыс. га к показателю прошлого года.



Площадь сева масличных обновила максимум, достигну 18,86 млн га (17,6 млн га в прошлом году). При этом посевы подсолнечника уменьшились на 63 тыс. га, до 9,75 млн га, зато соя заняла почти 4,3 млн га (3,63 млн га в 2023-м), рапс — 2,73 млн га (2,1 млн га). Также примерно на 250 тыс. га, до 1,67 млн га расширились посевы масличного льна. А вот интерес аграриев к горчице заметно снизился — она заняла только 221 тыс. га против 431 тыс. га в прошлом году.



Сахарной свеклы посеяли на 105 тыс. га больше, чем в прошлом году, — 1,17 млн га. Посадки картофеля сократились на 60 тыс. га и составили чуть более 1 млн га, в том числе в сельхозорганизациях он занял 154 тыс. га (168 тыс. га в 2023-м), в КФХ — 125,4 тыс. га (снижение на 12%). Площадь под овощами открытого грунта уменьшилась на 10 тыс. га, до 466 тыс. га.



Лидирующий по общей площади сева Приволжский федеральный округ сократил посевы лишь на 0,1%, до 24,14 млн га. Регионы Центра засеяли 15,73 млн га — на 1,3% меньше, чем в прошлом году. В Сибири под урожай этого года посеяли 14,2 млн га — на 2,2% меньше, чем в 2023-м. На Юге общая площадь сева сократилась на 1,2%, до 13,34 млн га. На Урале сев провели примерно на 5 млн га, что на 3,1% ниже показателя прошлого года. Площадь сева в регионах Северного Кавказа не изменилась и составила 4,36 млн га. В Дальневосточном федеральном округе посевы уменьшились на 3,8% и составили около 2,1 млн га. В Северо-Западном федеральном округе посевы сократились на 0,2%, до 1,29 млн га.



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