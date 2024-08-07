Посевная площадь под урожай 2024 года, согласно окончательным данным Росстата, составила около 80,19 млн га без учета новых регионов против 81,15 млн га годом ранее. Площадь гибели озимых в сельхозорганизациях и КФХ Росстат оценил на уровне 1,17 млн га против 845 тыс. га в прошлом году. Яровые по погибшим озимым посеяли на 175,9 тыс. га. В прошлом году было пересеяно свыше 243 тыс. га.
Посевы зерновых и зернобобовых в этом году сократились с 48 млн га до 46,13 млн га. Из них пшеница заняла 28,5 млн га (29,77 млн га в 2023 году), ячмень — 6,96 млн га (7,99 млн га), кукуруза — 2,6 млн га, как и в прошлом году. Продолжили сокращаться посевы ржи: агрокультурой засеяли 668 тыс. га против 834 тыс. га под урожай-2023. Также примерно на 200 тыс. га, до 1,7 млн га снизились посевы овса, с 1,23 млн га до менее чем 1,1 млн га — гречихи. Площади под просом уменьшились на 6 тыс. га, до 292 тыс. га. Зато риса посеяли на 17 тыс. га больше, чем в прошлом году — 207 тыс. га. При этом площадь сева зернобобовых выросла почти на 1 млн га и составила 3,91 млн га. В том числе горох занял 2,22 млн га — плюс 320 тыс. га к показателю прошлого года.
Площадь сева масличных обновила максимум, достигну 18,86 млн га (17,6 млн га в прошлом году). При этом посевы подсолнечника уменьшились на 63 тыс. га, до 9,75 млн га, зато соя заняла почти 4,3 млн га (3,63 млн га в 2023-м), рапс — 2,73 млн га (2,1 млн га). Также примерно на 250 тыс. га, до 1,67 млн га расширились посевы масличного льна. А вот интерес аграриев к горчице заметно снизился — она заняла только 221 тыс. га против 431 тыс. га в прошлом году.
Сахарной свеклы посеяли на 105 тыс. га больше, чем в прошлом году, — 1,17 млн га. Посадки картофеля сократились на 60 тыс. га и составили чуть более 1 млн га, в том числе в сельхозорганизациях он занял 154 тыс. га (168 тыс. га в 2023-м), в КФХ — 125,4 тыс. га (снижение на 12%). Площадь под овощами открытого грунта уменьшилась на 10 тыс. га, до 466 тыс. га.
Лидирующий по общей площади сева Приволжский федеральный округ сократил посевы лишь на 0,1%, до 24,14 млн га. Регионы Центра засеяли 15,73 млн га — на 1,3% меньше, чем в прошлом году. В Сибири под урожай этого года посеяли 14,2 млн га — на 2,2% меньше, чем в 2023-м. На Юге общая площадь сева сократилась на 1,2%, до 13,34 млн га. На Урале сев провели примерно на 5 млн га, что на 3,1% ниже показателя прошлого года. Площадь сева в регионах Северного Кавказа не изменилась и составила 4,36 млн га. В Дальневосточном федеральном округе посевы уменьшились на 3,8% и составили около 2,1 млн га. В Северо-Западном федеральном округе посевы сократились на 0,2%, до 1,29 млн га.
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