Порт Калининграда стал вторым по отгрузке растительных масел

За 2023 год общий объем экспорта масел из Калининграда составил 1,9 млн тонн Д. Гришкин

Порт Калининграда вышел на первое место в России по отгрузке кормовых добавок и стал вторым по объему экспорта растительных масел. Об этом в ходе Балтийской Зерновой Ассамблеи сказала замгендиректора «Объединенной зерновой компании» Ксения Боломатова, пишет OleoScope. Она подчеркнула, что Калининградская область обладает значительным экспортным потенциалом, являясь крупнейшим производителем зерновых и зернобобовых среди субъектов Северо-Западного округа. Регион имеет стабильный профицит зерновых в размере более 300 тыс. т ежегодно, привлекая интерес иностранных партнеров к поставкам оттуда.



По данным агентства OleoScope, за 2023 год общий объем экспорта масел из Калининграда составил 1,9 млн т, включая 77,4 тыс. т подсолнечного, 469 тыс. т рапсового и 543,4 тыс. т соевого масла. С января по июнь 2024 года было экспортировано 202,3 тыс. т подсолнечного, 100 тыс. т рапсового и 313,5 тыс. т соевого масла.



Калининградский порт является одним из ключевых для поставок российских масел за рубеж, отметил источник «Агроинвестора» на рынке. По его словам, в прошлом году через него чаще всего отгружали соевое и рапсовое масла. Подсолнечное масло из региона также экспортируется, но в ощутимо меньшем количестве. «Высокие экспортные объемы продукции соевого и рапсового комплексов объясняются наличием в Калининградской области завода одного из ведущих в России переработчиков масличных культур — ГК “Содружество”. Продукция компания и формирует основную экспортную составляющую порта Калининград в сегменте масел», — говорит собеседник «Агроинвестора». При этом он отметил, что чаще всего российское масло, преимущественно подсолнечное, все же вывозят через порты южных регионов — Тамань, Ростов-на-Дону, Новороссийск и т. д.



Что касается экспорта, то, по его словам, в текущем сезоне он идет опережающими темпами относительно уровня 2022/23 сельхозгода на фоне сохраняющихся мер госрегулирования вывоза масличных, конкурентоспособных цен на мировом рынке в определенный период 2023/24 маркетингового года, а также активного спроса на российскую готовую продукцию за рубежом, в основном в дружественных странах — Китае, Египте, Индии, Турции и др.



По данным Масложирового союза, которые есть в распоряжении «Агроинвестора», в январе-июне 2024 года экспорт растительных масел составил 3,2 млн т, из них подсолнечного — 2,7 млн т, рапсового — 139 тыс. т, соевого — 319,5 тыс. т. При этом порт Тамань стал лидером по вывозу подсолнечного масла (795 тыс. т), через порт Калининград прошли максимальные объемы рапсового и соевого масел — 100 тыс. т и 313 тыс. т соответственно.



В 2023 году объем экспорта растительного масла из России превысил 6,5 млн т, что на 33% больше, чем в 2022 году, следует из совместного мониторинга OleoScope и Масложирового союза. Этот рекордный показатель был достигнут благодаря успешным урожаям 2022 и 2023 годов, сохранению экспортных пошлин на масличные культуры и растущему спросу за рубежом на российскую продукцию. Экспорт подсолнечного масла увеличился на 31%, достигнув 4,29 млн т. Доля подсолнечного масла в общем объеме экспорта превысила 65%. Главными покупателями стали Китай и Индия, которые закупили соответственно 897 тыс. т (по сравнению с 254 тыс. т в 2022 году) и 885 тыс. т (433 тыс. т в 2022 году).



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