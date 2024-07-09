разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Порт Калининграда стал вторым по отгрузке растительных масел

По отгрузкам рапсового и соевого масел он лидирует

| Агроинвестор |

За 2023 год общий объем экспорта масел из Калининграда составил 1,9 млн тонн
За 2023 год общий объем экспорта масел из Калининграда составил 1,9 млн тонн

Порт Калининграда вышел на первое место в России по отгрузке кормовых добавок и стал вторым по объему экспорта растительных масел. Об этом в ходе Балтийской Зерновой Ассамблеи сказала замгендиректора «Объединенной зерновой компании» Ксения Боломатова, пишет OleoScope. Она подчеркнула, что Калининградская область обладает значительным экспортным потенциалом, являясь крупнейшим производителем зерновых и зернобобовых среди субъектов Северо-Западного округа. Регион имеет стабильный профицит зерновых в размере более 300 тыс. т ежегодно, привлекая интерес иностранных партнеров к поставкам оттуда. 

По данным агентства OleoScope, за 2023 год общий объем экспорта масел из Калининграда составил 1,9 млн т, включая 77,4 тыс. т подсолнечного, 469 тыс. т рапсового и 543,4 тыс. т соевого масла. С января по июнь 2024 года было экспортировано 202,3 тыс. т подсолнечного, 100 тыс. т рапсового и 313,5 тыс. т соевого масла.

Калининградский порт является одним из ключевых для поставок российских масел за рубеж, отметил источник «Агроинвестора» на рынке. По его словам, в прошлом году через него чаще всего отгружали соевое и рапсовое масла. Подсолнечное масло из региона также экспортируется, но в ощутимо меньшем количестве. «Высокие экспортные объемы продукции соевого и рапсового комплексов объясняются наличием в Калининградской области завода одного из ведущих в России переработчиков масличных культур — ГК “”. Продукция компания и формирует основную экспортную составляющую порта Калининград в сегменте масел», — говорит собеседник «Агроинвестора». При этом он отметил, что чаще всего российское масло, преимущественно подсолнечное, все же вывозят через порты южных регионов — Тамань, Ростов-на-Дону, Новороссийск и т. д.

Что касается экспорта, то, по его словам, в текущем сезоне он идет опережающими темпами относительно уровня 2022/23 сельхозгода на фоне сохраняющихся мер госрегулирования вывоза масличных, конкурентоспособных цен на мировом рынке в определенный период 2023/24 маркетингового года, а также активного спроса на российскую готовую продукцию за рубежом, в основном в дружественных странах — Китае, Египте, Индии, Турции и др.

По данным Масложирового союза, которые есть в распоряжении «Агроинвестора», в январе-июне 2024 года экспорт растительных масел составил 3,2 млн т, из них подсолнечного — 2,7 млн т, рапсового — 139 тыс. т, соевого — 319,5 тыс. т. При этом порт Тамань стал лидером по вывозу подсолнечного масла (795 тыс. т), через порт Калининград прошли максимальные объемы рапсового и соевого масел — 100 тыс. т и 313 тыс. т соответственно. 

В 2023 году объем экспорта растительного масла из России превысил 6,5 млн т, что на 33% больше, чем в 2022 году, следует из совместного мониторинга OleoScope и Масложирового союза. Этот рекордный показатель был достигнут благодаря успешным урожаям 2022 и 2023 годов, сохранению экспортных пошлин на масличные культуры и растущему спросу за рубежом на российскую продукцию. Экспорт подсолнечного масла увеличился на 31%, достигнув 4,29 млн т. Доля подсолнечного масла в общем объеме экспорта превысила 65%. Главными покупателями стали Китай и Индия, которые закупили соответственно 897 тыс. т (по сравнению с 254 тыс. т в 2022 году) и 885 тыс. т (433 тыс. т в 2022 году).

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №06, июнь 2024

Журнал

«Агроинвестор» №06, июнь 2024
Падение неизбежно? В этом году сельхозпроизводство, вероятнее всего, снова снизится

«Агроинвестор»

Падение неизбежно? В этом году сельхозпроизводство, вероятнее всего, снова снизится
Мясной нетто-экспортер. Объем вывоза продукции животноводства по итогам 2023 года впервые превысил 1 млн т

«Агроинвестор»

Мясной нетто-экспортер. Объем вывоза продукции животноводства по итогам 2023 года впервые превысил 1 млн т
«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2024
Реанимировать деревню. Верна ли ставка на село в решении кадровой проблемы

«Агротехника и технологии»

Реанимировать деревню. Верна ли ставка на село в решении кадровой проблемы