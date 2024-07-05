«Сигма» построит в Алтайском крае МЭЗ за 17 млрд рублей

Экспортный потенциал проекта оценивается более чем в 9,5 млрд рублей Unsplash

Компания «Сигма» планирует построить в Алтайском крае маслоэкстракционный завод, способный перерабатывать 1,2 тыс. т масличных в сутки. Общие инвестиции в проект составят 17 млрд руб. Строительство предприятия будут финансировать Сбербанк и ВЭБ.РФ, доля последнего в финансировании составит до 22%, сообщила его пресс-служба. Проект будет реализован с использованием механизма «Фабрика проектного финансирования».



Реализация проекта пройдет в два этапа. На первом будет создано маслопрессовое производство, на втором — маслоэкстракционный цех с собственной теплоэлектростанцией, линиями рафинации и фасовки. Завершить строительство предприятия планируется к середине 2027 года. Новый завод будет производить подсолнечное и рапсовое масла, а также шрот. Экспортный потенциал проекта оценивается в объеме до 200 тыс. т готовой продукции в год, что эквивалентно более чем 9,5 млрд руб. Основное направление экспорта — страны Азии.



О планах компании «Сигма» по строительству маслоэкстракционного завода в Алтайском крае стало известно еще в 2021 году. Тогда инвестиции в проект оценивались на уровне 15 млрд руб., а мощность переработки — до 1,5 тыс. т маслосемян в сутки. «Однако только сейчас наконец удалось достичь соглашения о его финансирования на условиях, при которых проект может быть реализован», — отметила заместитель гендиректора компании «Сигма» Елена Усманова.



Источник «Агроинвестора» в масложировой отрасли отмечает, что с 2019 года объемы производства подсолнечника в Алтайском крае выросли почти в 1,5 раза — до более чем 925 тыс. т. По его мнению, это говорит о том, что концентрация семечки в указанном регионе является достаточно плотной и без сырья завод не останется, однако необходимо учитывать и высокий уровень конкуренции с другими сибирскими переработчиками, которые также будут включены в борьбу за эту масличную культуру.



Основным экспортным направлением для продукции, произведенной на МЭЗе, будет азиатское, в частности Китай, который является одним из ключевых покупателей российских масел, продолжает он. «Шрота, вероятнее всего, будут уходить туда же, особенно учитывая то, что с 1 июля в ЕС начали действовать ввозные пошлины на отечественную сельхозпродукцию, куда попали и продукты переработки масличных», — отметил собеседник «Агроинвестора». По его данным, в последние месяцы динамика российского экспорта достаточна стабильна: ежемесячно на внешние рынки уходит порядка 400-500 тыс. т подсолнечного масла. В начале года более активным отгрузкам способствовала конкурентоспособная цена на рассматриваемую продукцию на мировом рынке, однако со временем в цене ощутимо просело пальмовое масло, что в целом вернуло рынок в относительно прежнюю плоскость, добавил он.



Группа компаний «Сигма» является крупнейшим агропромышленным комплексом в Уральском федеральном округе и Республике Башкортостан. Основной вид деятельности холдинга — переработка семян масличных культур. В составе холдинга семь производственных площадок в различных регионах. В 2021 году компания «Сигма» приобрела элеватор «Хлебная база 39» в Благовещенском районе Алтайского края для приемки и хранения зерна.



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