«Русагро» вложит 21 млрд рублей в производство рапса и масла в Кузбассе

В регионе избыток сырья, в то время как перерабатывающих мощностей не хватает Pixabay

«Русагро» планирует запустить производство рапса и рапсового масла в Кемеровской области. Объем инвестиций составит 21 млрд руб. Запуск проекта намечен на 2027 год. Соответствующее соглашение между правительством Кузбасса и группой «Русагро» было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба правительства региона



По словам врио губернатора Кузбасса Ильи Середюка, проект «Русагро» - это современное производство с большими объемами выпускаемой продукции — 1 млн т рапса и 600-700 тыс. т масла. «Сейчас важно проработать логистику, чтобы мы могли доставлять нашу продукцию по стране и за рубеж, в том числе железнодорожным транспортом. Для этого составляем совместную дорожную карту, где прописываем все этапы реализации проекта — от подготовки земельного участка и необходимой инфраструктуры с учетом возможного расширения производства до проработки вопросов с РЖД по предоставлению региону дополнительных объемов отгрузки на Восток», — рассказал Середюк (цитата по порталу органов власти Кемеровской области - Кузбасса).



С учетом того, как реализовывались другие проекты «Русагро», перспективы у этого производства весьма позитивные, оценивает независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. Кроме того, Сибирь — крупный производитель рапса, и там же следует его перерабатывать. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко также говорит, что Кемеровская область как производит, так и будет производить много рапса — в регионе его избыток, в то время как перерабатывающих мощностей не хватает.



«Учитывая то, что государство явно не отменит ограничения по экспорту рапса, проект будет рентабелен за счет того, что закупочные цены на маслосемена будут ниже, чем на мировом рынке, — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. — Созданная государством монополия стимулирует инвестиции в переработку». Однако, продолжает эксперт, количество МЭЗов и проектов в этом секторе растет крайне быстро, это обостряет конкуренцию за сырье и в итоге поддерживает цены на него. В прошлом сезоне рапс демонстрировал хороший уровень цен, а посевная этого года говорит о том, что аграрии переориентировались на этот вид масличных. Так, площади под рапсом уже выше, чем планировал Минсельхоз и, скорее всего, они окажутся еще больше за счет пересева, считает Корбут.



Аналитик агентства OleoScope Лилия Варыгина также считает, что проект «Русагро» является высоколиквидным и перспективным. «Пошлины на экспорт масличного сырья, введенные в 2021 году, значительно расширили сырьевую базу масложировой отрасли и ее маржинальность, что стимулирует привлечение инвестиций в отрасль и их окупаемость», — поясняет она. Так, совокупный объем мощностей по переработке масличных растет ежегодно, и к концу 2024-го они достигнут 33 млн т против 31 млн в 2023-м. Учитывая заявленные проекты, прирост может составить еще порядка 4 млн т в течении ближайших двух-трех лет.



По мнению Корбут, с логистикой у нового предприятия сложностей быть не должно. «Но есть другая и вечная китайская проблема: они хотят все покупать максимально дешево», — добавляет эксперт. На внутреннем рынке, по его словам, активного применения рапсовому маслу нет, хотя, например, в Европе популярен спред на основе рапсового масла. «Возможно, у "Русагро" есть планы на своих масложировых комбинатах запустить и такое производство. Это будет очень хорошо», — думает Корбут.



По мнению Варыгиной, сложности возможны с достаточностью сырьевой базы: без стимулирования производства масличных заявленные мощности могут оказаться недозагруженными. «Хотя в последние годы посевные площади под масличными растут за счет высокой маржинальности по сравнению с другими агрокультурами. Благодаря отечественным селекционным достижениям и изменению климата ареал сева масличных расширяется в северные регионы, их доля в структуре севооборота увеличивается», — прокомментировала «Агроинвестору» Варыгина.



По ее словам, в Сибири пока сохраняется профицит сырья, поэтому, скорее всего, «Русагро» именно поэтому выбрала Кузбасс для расширения масложирового бизнеса. В регионе активно развивают выращивание рапса, говорит Варыгина. Также растет спрос на рапсовое масло со стороны Китая: за последний год его отгрузки из России в КНР увеличились более чем в 2,5 раза.



«Русагро» - один из крупнейших агрохолдингов России. Группа занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе, говорится на сайте компании. Ее земельный банк составляет 685 тыс. га. Компания реализует продукцию более чем в 80 регионах России и более чем в 49 странах. Масложировое бизнес-направление «Русагро» занимает лидирующие позиции на рынке майонезов, масел и жиров.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

